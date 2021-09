iOS 15 und iPadOS 15 sind erschienen – die Neuerungen

Die wichtigsten Verbesserungen der neuen Systemversionen

Systemvoraussetzungen iOS 15 und iPadOS 15

Es ist endlich so weit: Nach ungefähr drei Monaten Betatest mit acht Vorabversionen und einem Release Candidate hat Apple soeben die großen Systemupdates für iPhone und iPad freigeschaltet. Wer zu den Schnellentschlossenen zählt, kann daher nun die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen anstoßen und zum Update schreiten. Wie immer empfiehlt es sich, zuvor aber ein Backup anzufertigen – für den (eher unwahrscheinlichen) Fall, dass beim Umstieg auf iOS 15 etwas schiefgeht. Sollte das Update noch nicht zu sehen sein, empfehlen sich ein paar Minuten Geduld, nicht für jedes Gerät erscheinen Aktualisierungen zeitgleich.In den letzten drei Monaten hatten wir die verschiedenen Anpassungen und Verbesserungen ausführlich in zahlreichen Artikeln diskutiert. Anstatt einfach nur die offiziellen Release-Notes zu kopieren, finden Sie im Folgenden die jeweiligen Meldungen zu den Hauptpunkten: FaceTime: 3D Audio, SharePlay, Konferenzen via Browser und mehr FaceTime: Conversation Boost Live-Text/Textanalyse in Fotos Große neue Version von Safari mit gruppierten Tabs und mehr Bessere Inhaltserkennung in Fotos Drag & Drop über Apps hinweg iCloud Private Relay (zunächst Beta) Siri mit Offline-Sprachbefehlen (A12 und neuer) Nur US: Ausweis und Führerschein in der Wallet Überarbeitete Wetter-App mit neuen Animationen Einstellungen für Datenzugriff nach dem Tod des Nutzers Apple Health mit vielen neuen Funktionen Kamera-App: Reduzierung von Blendeneffekten in Fotos "Mit dir geteilt" – Ordnung in Medien bringen, die man geschickt bekommt Maps: Bessere Karten, 3D-Ansichten und Navigationsfunktionen iPad: Mehr RAM-Nutzung für Apps iPad: Dateien-App mit macOS-ähnlichen Features iPad: Besseres Multitasking, schnelle Notizen, Swift PlaygroundsIm Vergleich zu iOS 14 ließ Apple keine Geräte aus der Liste unterstützter Devices fallen, weswegen auch die 2015er und 2016er iPhone-Serien noch ein großes Update erhalten. Im Falle des iPads bedarf es mindestens eines iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5. Generation oder eines iPad Pro. Allerdings benötigt man für einige Funktionen ein neueres Modell, wie wir in dieser Meldung zusammengefasst haben.