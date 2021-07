iOS 15: Wetterkarten und weitere Neuerungen der Wetter-App

Neue Grafiken und Animationen für die Wetter-App

Drei Wetterkarten: Temperatur, Niederschlag und Luftqualität

Das iPad geht leer aus

Mit iOS 15 erhalten so manche Anwendungen ein deutlich überarbeitetes Design – und mitunter auch weitere nützliche Funktionen. Die Wetter-App stellt da keine Ausnahme dar, im Gegenteil: Apple ging im Rahmen der diesjährigen WWDC-Keynote ausführlich auf die Neuerungen ein. So finden sich nun weit mehr Informationen in der App als aktuell bei iOS 14. Generell zeichnet sich die Applikation durch einen hohen Grad an Detailverliebtheit aus. Besonders beeindruckend sind die neuen Karten zur Temperatur, Luftqualität und zum Niederschlag.Wer Apples hauseigene Wetter-App unter iOS 15 öffnet, kommt in den Genuss einer der zahlreichen neu gestalteten Animationen. So bildet die Anwendung ein stürmisches Gewitter noch spektakulärer ab als dies aktuell der Fall ist. Ist es gerade Mittag, wird das ebenfalls in der Grafik deutlich: Die Sonne ist dann in der Bildmitte positioniert. Alle Informationen, die bei iOS 14 bereits enthalten sind, bleiben natürlich erhalten – allerdings hübschen nun etliche Bilder die bislang eher nüchtern gehaltenen Daten auf. So gibt beispielsweise der Kurvenverlauf einer Parabel detailliert Aufschluss darüber, wann mit dem Sonnenuntergang zu rechnen ist.Auf­se­hen­er­re­gend sind auch die neuen Wetter-Karten: Diese informieren über die Temperatur, den Niederschlag (inklusive Regenradar) sowie die Luftqualität. Das Regenradar ist in Deutschland noch nicht verfügbar, was sich aber bis zum Release der finalen Version von iOS 15 noch ändern könnte. Um zu der neuen Ansicht zu gelangen, muss der Anwender auf das Karten-Piktogramm in der linken unteren Ecke der App tippen. Um zu den anderen Wetterkarten zu wechseln, muss ein Bedienelement in der rechten oberen Ecke bemüht werden:Erstmals ist die Wetter-App in der Lage, Nutzer über widrige Witterungsbedingungen zu benachrichtigen, wenngleich diese Funktion in Deutschland zunächst nicht verfügbar ist. Die neuen Animationen erfordert zudem ein halbwegs aktuelles Gerät: Das iPhone 6S, 7, 8 und X müssen auf diese ästhetischen Verbesserungen verzichten. Das iPad erhält zudem immer noch keine eigene Anwendung, sondern muss mit dem Widget auskommen – das sich dank iPadOS 15 immerhin frei auf dem Homescreen platzieren lässt.