iPadOS 15: Dateien-App erhält einige macOS-ähnliche Features (mit Video)

Hinsichtlich der Hardware unterscheidet sich das iPad Pro M1 bestenfalls in Nuancen von Mac mini M1, MacBook Air M1, MacBook Pro M1 und iMac M1. In Inneren arbeitet derselbe ARM-Prozessor, die Speicherausstattung ist ebenfalls identisch. Zudem verfügt das neue Tablet aus Cupertino wie die Notebooks und Desktop-Geräte über eine Thunderbolt-Schnittstelle. Das erlaubt nicht nur den Anschluss an einen Bildschirm, sondern auch die Nutzung externer Massenspeicher wie etwa SSDs.Von einem vollwertigen Computer ist das iPad Pro dennoch nach wie vor ein wenig entfernt. Grund hierfür ist das Betriebssystem: Es arbeitet bekanntlich wie die anderen Tablets aus Cupertino mit iPadOS. Nutzer müssen daher im Vergleich zu macOS einige Einschränkungen hinnehmen. Das betrifft beispielsweise die Dateiverwaltung. Die Dateien-App bietet nämlich bei Weitem nicht die Möglichkeiten des auf MacBooks und iMacs anzutreffenden Finders. In iPadOS 15 nimmt Apple daher einige praktische Erweiterungen vor, welche vielen Nutzern die Arbeit erleichtern dürften.Die im Herbst erscheinende Ausgabe des iPad-Betriebssystems wird erstmals mit externen Datenträgern umgehen können, welche mit NTFS formatiert sind. Das in der Windows-Welt gebräuchliche Dateisystem kommt neben dem bereits von Apple unterstützten FAT häufig auf USB-Festplatten und -SSDs zum Einsatz. Allerdings wird die Dateien-App von iPadOS 15 diese Datenträger ebenso wie macOS nur lesen können, beschreiben lassen sie sich daher auch künftig nicht. Zumindest kann man aber Dateien auf das Tablet kopieren, um sie dort zu speichern oder zu bearbeiten. Entdeckt hat das unter anderem der YouTuber Steven Fjordstrøm Sind Maus oder Trackpad an das iPad angeschlossen, lassen sich damit in der Dateien-App von iPadOS 15 mehrere Files auswählen und markieren. Anschließend kann man sie etwa in ein ZIP-Archiv kopieren oder in einen anderen Ordner verschieben. Außerdem können Dateien wie im macOS-Finder gruppiert und kategorisiert werden. Dadurch ist er möglich, Dokumente, Bilder oder Videos in separaten Sektionen zusammenzufassen. Schließlich spendiert Apple der Dateien-App den etwa aus dem App Store bekannten Fortschrittskreis. Er zeigt den Stand einer Kopier- oder Verschiebeaktion an. Mit einem Fingertipp erhält man zusätzliche Details zur voraussichtlichen Dauer und kann den Vorgang abbrechen.