iCloud Private Relay: Apples VPN-Service kommt in iOS 15 zunächst nur als Betaversion

iCloud Private Relay erscheint zunächst als Public Beta

Apple will Kompatibilität mit Webseiten verbessern

Betatester von iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 Monterey können iCloud Private Relay bereits nutzen. Eine Vorabversion von Apples neuer Datenschutzfunktion steht in diesen Versionen nämlich beim Einsatz von Safari schon zur Verfügung. Sie ähnelt üblichen VPN-Services, schützt die Privatsphäre der Nutzer dank eines zweistufigen Verfahrens allerdings erheblich besser (siehe ). Das Nachvollziehen des Surfverhaltens oder Tracking anhand von IP-Adressen und aufgerufenen URLs wird damit laut Apple systematisch verhindert.iCloud Private Relay ist Bestandteil des künftigen kostenpflichtigen Dienstepakets namens iCloud+ und sollte als finale Version beim Erscheinen von iOS 15 zur Verfügung stehen. Das ging nicht nur aus Apples Ankündigung im Rahmen der diesjährigen World Wide Developers Conference hervor, sondern ließ sich auch aus den bisherigen Betas des iPhone-Betriebssystems herleiten. Diese enthielten nämlich bisher keine gesonderten Hinweise darauf, dass es sich bei der darin enthaltenen Fassung der VPN-ähnlichen Funktion um eine Vorabversion handelte. In der jetzt veröffentlichten siebten Beta von iOS 15 hat sich das geändert: Apple kennzeichnet iCloud Private Relay darin ausdrücklich ebenfalls als Betaversion.Ein entsprechender Hinweis findet sich auch in den aktuellen Release Notes . Darin schreibt Apple, dass iCloud Private Relay in der finalen Ausgabe von iOS 15 lediglich als öffentliche Betaversion enthalten sein wird. Das Unternehmen begründet diesen Schritt damit, dass man zusätzliches Feedback von Nutzern benötige. Darüber hinaus müsse die Kompatibilität mit bestimmten Webseiten noch verbessert werden. Das neue Datenschutzfeature führt Apple zufolge nämlich gelegentlich noch dazu, dass manche Inhalte nicht in der für die jeweilige Region vorgesehenen Fassung angezeigt werden. Zuweilen seien darüber hinaus zusätzliche Schritte für das Einloggen erforderlich. Vereinzelte Berichte zu diesen Problemen gab es unter anderem in den Foren von MacTechNews (siehe ), aber auch auf anderen Plattformen.