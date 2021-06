macOS Monterey und iOS 15: „Mit dir geteilt“ deaktivieren

Geteilte Inhalte in Safari ausblenden

„Mit dir geteilt“ unter macOS Monterey deaktivieren

„Mit dir geteilt“ unter iOS und iPadOS 15 deaktivieren

Apple stellt in macOS Monterey, iOS und iPadOS 15 ein Feature namens „Mit dir geteilt“ (englisch: „Shared With You“) bereit. Erhält der Anwender ein Foto oder eine Nachricht mit einem Link, der zu einer Internetseite, einem Podcast oder Ähnlichem führt, so finden sich diese Inhalte nun in den entsprechenden Apps: Die Podcasts-Anwendung informiert also über eine Sendung, Safari über eine Webseite und so weiter. Die einzelnen Elemente werden chronologisch aufgelistet, außerdem nennt die jeweilige App den Kontakt, der die Inhalte an den Nutzer geschickt hat. Manch Anwender mag diese Funktion aber als wenig hilfreich empfinden, lenkt sie doch bisweilen vom Arbeiten ab. Apple räumt daher die Möglichkeit ein, das Feature auszuschalten.Eines vorweg: Falls Sie grundsätzlich Gefallen an „Mit dir geteilt“ finden, aber häufig Links von ihren Kontakten erhalten, müssen Sie nicht gleich zur Holzhammer-Methode greifen. In Safari kann die Auflistung erhaltener Links recht einfach unterbunden werden. Hierzu klicken Sie in einem neuen Tab auf das Einstellungen-Piktogramm und entfernen das Häkchen bei der Funktion.Unter macOS 12 rufen Sie die Nachrichten-Anwendung auf und klicken anschließend auf „Nachrichten“ > „Einstellungen“:Das Menü offenbart drei verschiedenen Registerkarten, die dritte lautet „Mit dir geteilt“. Wählen Sie diese aus und Sie haben die Möglichkeit, das Feature generell zu deaktivieren – oder lediglich einzelne Apps von der Funktion auszuschließen. Hierzu reicht es aus, das Häkchen bei jenen Anwendungen zu entfernen, die keine Inhalte dieser Art mehr anzeigen sollen.Auf dem iPhone oder iPad müssen Sie ein wenig anders vorgehen: Rufen Sie die Einstellungen-App auf und tippen Sie dort auf „Nachrichten“. Nun tippen Sie den neuen Punkt „Mit dir geteilt“ an, wo Sie abermals die Möglichkeit erhalten, die Funktion gänzlich auszuschalten oder sie bloß für einzelne Apps zu deaktivieren:Übrigens: Falls Sie ausgewählte Inhalte angepinnt haben, werden Ihnen diese in jedem Fall angezeigt – sie bleiben also von der Deaktivierung des Features unberührt.