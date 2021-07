Copy & Paste von Texten auf einem Foto – mit iOS 15

Live Text in der Kamera-App bei iOS 15

Öffnen Sie die Kamera-App.

Halten Sie die Kamera auf den Text, der als Live Text erfasst werden soll, bis der Sucher auftaucht.

Sobald die Anwendung Text identifiziert, erscheint im rechten unteren Eck ein neues Bedienelement für das Feature:

Nun lassen sich einzelne Passagen oder der gesamte Text markieren und das bekannte Pop-up-Menü aufrufen, um eine Internetsuche oder Übersetzung zu starten. Ferner ist es Ihnen möglich, den Auszug zu teilen.

Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Datumsanzeigen und vieles mehr sind als Links dargestellt, bei der ein längeres Tippen zu einem praktischen Kontextmenü führt:

Live-Text in der Fotos-App bei iOS 15

Voraussetzungen

Zu den bemerkenswertesten Neuerungen von iOS/iPadOS 15 sowie macOS Monterey zählt „Live Text“ – auch wenn viele Android-Nutzer dieses Feature nur mit einem müden Lächeln quittieren dürften, kennen sich die Funktion doch bereits von der Anwendung Google Lens. Bei Apple ist hierfür aber keine gesonderte App erforderlich: Live Text ist bestens in das jeweilige Betriebssystem integriert – und erleichtert den Alltag ungemein. Das Feature steht nicht nur während der aktiven Nutzung der Kamera zur Verfügung, sondern lässt sich auch bei bestehenden Bildern aktivieren. Allerdings ist nicht jedes Gerät, das ein Update auf iOS/iPadOS 15 oder macOS 12 erhält, mit der Funktion kompatibel.Es gibt viele gute Gründe, Texte und handschriftliche Notizen in der unmittelbaren Umgebung mit der Kamera einzufangen und weiterzuverarbeiten. So können beispielsweise Menüvorschläge in unbekannten Sprachen übersetzt oder Öffnungszeiten in der Notizen-App gespeichert werden. Wenn Sie iOS 15 auf Ihrem iPhone installiert haben, gehen Sie dabei wie folgt vor:In der Fotos-Anwendung ist die Vorgangsweise grundsätzlich ganz ähnlich: Sie müssen aber nicht notwendigerweise auf den Button für Live Text tippen, sondern können den gewünschten Inhalt direkt markieren:Ein gelungenes Video mit anschaulichen Einsatzgebieten und der Funktionsweise von Live Text hat AppleInsider erstellt:Auch wenn iOS und iPadOS 15 mit allen Geräten kompatibel sind, welche bereits die aktuelle Version unterstützen, so ist Live Text nur einigermaßen zeitgemäßer Hardware vorbehalten: Zum Zug kommen das iPhone XR oder neuer sowie das iPad (2020), iPad Air (2019 oder neuer) und iPad Pro (2018 oder neuer). Bei Macs muss übrigens mindestens der M1-Chip verbaut sein.