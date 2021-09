Führerschein & Personalausweis in der Apple Wallet – erste Staaten beginnen bald

Acht US-Bundesstaaten machen den Anfang

Seit Jahren lassen sich bereits kompatible Kreditkarten auf dem iPhone ablegen und so bei der Bezahlung per Apple Pay nutzen. Mit iOS 15 und watchOS 8 will Apple aber bekanntlich einen weiteren Schritt gehen und zusätzliche Dokumente ermöglichen. Auf der WWDC hatte Apple angekündigt, dies solle in Zukunft auch den Personalausweis sowie den Führerschein betreffen. Wer in eine Kontrolle gerät, kann dann einfach das Smartphone zücken und seine Identität bestätigen. Nun ist bekannt, wer den Anfang macht. Die ersten US-Staaten bestätigten nämlich heute, besagte Dokumente in digitaler Form auf dem iPhone zu akzeptieren.Mit von der Partie sind die Bundesstaaten Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma sowie Utah. Natürlich handelt es sich noch um einen frühen Schritt auf dem Weg hin zum komplett digitalen Ausweis. Wer seine amtlichen Dokumente in der Wallet ablegt, soll sich zunächst nur an ausgewählten Kontrollpunkten an Flughäfen damit ausweisen können. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis Personalausweis und Führerschein gar nicht mehr in physikalischer Form erforderlich sind.In die Wallet befördern lassen sich die Dokumente ganz ähnlich wie Kreditkarten. Der Plus-Button in der Wallet-App führt zum nächsten Schritt und Nutzer geben einfach die abgefragten Daten ein – bzw. scannen den Ausweis direkt per iPhone. Ein zusätzlicher Selfie dient der Verifizierung, anschließend müssen nur noch verschiedene Kopfbewegungen ausgeführt und biometrisch erfasst werden.Apple betont erneut, Datenschutz in den Vordergrund zu stellen. Beim Vorzeigen des digitalen Ausweises erfahre weder Apple noch eine staatliche Stelle, dass der Ausweis soeben zum Einsatz kommt – oder wo der Aufruf erfolge. Alle auf dem Device hinterlegten Informationen sind verschlüsselt, die Kommunikation mit Lesegeräten erfolgt ebenfalls so, dass sich keine Daten abgreifen lassen. Apples "Vice President of Apple Pay and Apple Wallet", Jennifer Bailey, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme begeistert. Man befinde sich noch mit zahlreichen weiteren Staaten in Gesprächen, um an landesweiter Umsetzung zu arbeiten. Wann es allerdings international so weit sein könnte, sagt Apple zum aktuellen Zeitpunkt nicht.