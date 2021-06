Siri und iOS 15: Welche Sprachbefehle offline ausgeführt werden können – und welche nicht

Siri gibt es bald auch offline

Ohne Internet kümmert sich Siri um Timer, die Lautstärke, den Flugmodus und mehr

Viele Befehle erfordern weiterhin Internet

Wenn Apple ein neues großes Update für iOS vorstellt, bleibt Siri von Änderungen nie unberührt: Mal spendiert Cupertino dem Sprachassistenten eine neue Benutzeroberfläche, mal wird dessen Funktionalität deutlich erweitert. iOS 15 stellt da keine Ausnahme dar: So kann der Anwender das volle Potenzial von Siri auf dem Lockscreen des iPhones auch dann ausschöpfen, wenn eine Apple Watch getragen wird (siehe ). Außerdem zeigt sich Siri im Umgang mit HomeKit-Zubehör künftig klüger (wir berichteten: ). Eine weitere Neuerung betraf die Offline-Verwendung: Laut Apple könne Siri erstmals auch ohne Anbindung an das Internet zu Diensten stehen. Wie sich nun zeigt, ist dieses Feature aber so einigen Einschränkungen unterworfen.Die Verarbeitung von Sprachbefehlen, ohne dabei auf eine Anbindung an das Internet angewiesen zu sein, bringt so einige Vorteile mit sich: Aufforderungen an Siri lassen sich so schneller ausführen, außerdem gibt es immer wieder Situationen, in denen das iPhone keinen Online-Zugang haben darf. Außerdem verarbeitet der Sprachassistent die an ihn gerichteten Fragen und Aufforderungen zukünftig direkt auf dem Gerät, was Apple vor allem als Fortschritt in puncto Datenschutz herausstreicht. Eine gesonderte Aktivierung der Offline-Funktionen ist übrigens nicht vonnöten: iOS 15 setzt ausgewählte Befehle standardmäßig ohne Datenverkehr um.So ist Siri beispielsweise in der Lage, auch ohne Online-Anbindung Apps zu öffnen und Wecker sowie Timer einzustellen und zu ändern. Außerdem nimmt der Sprachassistent diverse Eingriffe in den Systemeinstellungen vor: Nutzer können so den Dunkelmodus ein- und ausschalten, Änderungen an der Lautstärke sowie an den Bedienungshilfen und dem Energiesparmodus vornehmen. Auch der Flugmodus lässt sich per Offline-Befehl aktivieren und deaktivieren.Allerdings gibt es so einige Anfragen, deren Beantwortung Siri ablehnt, wenn kein Zugang zum Internet bereitsteht. Der Sprachassistent weist dann mit einer entsprechenden Mitteilung darauf hin:Dazu zählen selbstverständlich Befehle, die eine Online-Anbindung zwingend erfordern: Aktuelle Wetter-Informationen und HomeKit-Einstellungen sind davon betroffen. Auch sehr spezifische Aktionen in Anwendungen sowie Befehle, die sich auf die Nachrichten-, FaceTime- und Telefon-App beziehen, sind von der Offline-Nutzung per Siri ausgenommen. Ärgerlich: Der Sprachassistent kommt keiner Bitte nach, welche die Wiedergabe von Musik oder Podcasts zum Inhalt hat – selbst dann nicht, wenn sich die Lieder und Folgen bereits auf dem Gerät befinden. Davon ausgenommen ist lediglich das Abspielen des nächsten oder vorangegangenen Songs in einer Playlist. Da es sich um die erste Beta von iOS 15 handelt, sind Verbesserungen der Offline-Funktionen aber durchaus denkbar.