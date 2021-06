iPadOS 15 angekündigt – Widgets, schnelle Notizen und mehr

Multitasking

Schnelle Notizen

Apps entwickeln und übermitteln

Während Apple in früheren Jahren oft iOS für iPhone und iPad in einem Aufwasch abhandelte – selbst nach der Ankündigung von iPadOS gab es deutliche Überschneidungen – widmet Apple dem Tabletsystem deutlich mehr Raum. Während der Präsentation hebt Apple unter anderem die Widget Gallery hervor und schließt damit eine merkwürdige Lücke, die sich bei iOS 14 und iPadOS 14 geboten hatte. Während iPhone-Nutzer Widget-Integration auf dem Homescreen erhielten, fehlten die Funktionen merkwürdigerweise auf dem iPad. Dies ändert sich bald, denn Widgets erhalten eine wichtigere Rolle. Die App Library folgt nun ebenfalls ein Jahr später und kommt erst mit Systemversion 15 auf das iPad.Einfacher zu nutzen und leistungsfähiger, unter dieser Überschrift soll die Multitasking-Funktionalität von iPadOS stehen. Dazu zählt unter anderem, Apps komfortabler nebeneinander bzw. gleichzeitig verwenden zu können. Wer häufig Inhalte zwischen Apps austauscht, profitiert davon – denn aktuelle Ansichten müssten oft nicht mehr verlassen werden, um Daten aus weiteren Programmen zu kopieren. Der App Switcher macht es zudem bequemer, zwischen Safari-Fenstern zu wechseln.Systemweite "Quick Notes" dienen dazu, schnell Informationen zu notieren. Dazu zieht der Nutzer an der rechten unteren Ecke, um entweder Notizen anzulegen oder schnell durch die Niederschriften zu scrollen. Sync mit iOS und macOS ist ebenfalls geboten.Mit Swift Playgrounds lassen sich Apps entwickeln und direkt an den App Store übermitteln. Damit unterstreicht Apple den Anspruch, dass ein iPad wesentlich mehr ist als nur ein Gerät zur Anzeige von Informationen. Ob man nun anspruchsvollere Projekte auf diese Weise umsetzen kann, sei einmal dahingestellt – angesichts der Xcode-Kompatibilität handelt es sich aber zumindest um eine spannende Neuerung.Die in der iPhone-Zusammenfassung dargestellten Neuerungen greifen natürlich auch für iPadOS, darunter iMessage-Verbesserungen, Benachrichtigungen sowie Bildanalyse samt Auto-Übersetzung und FaceTime-Erweiterungen.