iOS 15 – Features der neuen Systemversionen

Vierzehn Jahre nach der Markteinführung des ersten iPhones präsentierte Apple heute das entsprechende Betriebssystem in Version 15. Apple nannte zwar wie üblich noch kein genaues Release-Datum, dieses dürfte aber wohl wieder im September liegen. Nutzer können sich auf diverse funktionelle Neuerungen freuen, "Stay connected" war dabei eine der Leitlinien, denen Apple bei der Entwicklung folgte. Wir fassen die wichtigsten Details zusammen.Pandemie-bedingt war es in den letzten eineinhalb Jahren noch wichtiger, Technologie einzusetzen, um in Kontakt zu bleiben. FaceTime ist ein wichtiger Bestandteil – erstmals erhält die Conferencing-Lösung 3D Audio ("Spatial Audio"), um authentische, natürliche Klangwiedergabe zu ermöglichen. Über "Voice Isolation" filtert das System zudem Störgeräusche aus, um die Stimme des Sprechers in den Vordergrund zu stellen. Eine Kachelansicht zeigt alle Teilnehmer eines FaceTime-Calls an, außerdem gibt es den Porträtmodus, um den Hintergrund unscharf zu zeichnen. Ebenfalls neu: Screensharing, um anderen den eigenen Displayinhalt zu zeigen.Wer weder iPhone noch iPad noch Mac verwendet, kann einer Konferenz in Zukunft per Browser beiwohnen – somit hat Apple die Plattform tatsächlich für Windows und Android geöffnet, allerdings ohne eine native App für andere Betriebssysteme. Apple betont, dass man weiterhin auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setze. Dieser Schritt dürfte die Akzeptanz von FaceTime wesentlich verbessern, galt die Plattform-Einschränkung bislang als wesentliches Negativmerkmal."Shared with you" ist eine neue Funktion, um geteilte Medien zu sortieren – damit soll das Problem angegangen werden, dass man nicht alle verschickten Bilder oder Artikel immer direkt ansehen möchte. Stattdessen erzeugt die Nachrichten-App Sammlungen, die sich einfach durchstöbern lassen. Beispielsweise fügen sich Bildergalerien zusammen, die verschiedene Nutzer von einem Ort angefertigt haben.Über eine neue "Notification Summary" stellt das neue Benachrichtigungs-System ähnliche Meldungen zusammen. Auch hierbei gilt der Gedanke, dass rein chronologische Sortierung die Gefahr birgt, interessante Meldungen einfach zu vergessen, da sie aus dem Sichtbereich gerückt sind. Die Funktion "Focus" bietet Einstellungen, worauf man sich gerade eben konzentrieren möchte, also beispielsweise auf Arbeit, auf Freunde oder auf Freizeit. Abhängig davon erfolgt die Darstellung von Benachrichtigungen – und auch die Darstellung von Apps oder Widgets, die kontextabhängig erscheinen.Ist auf einem Bild Text zu erkennen, schreitet "Live Text" zu Werke und analysiert den Inhalt – um diesen zu kopieren und beispielsweise zu verschicken. Ebenfalls spannend: Es lassen sich Informationen zu Bestandteilen des Fotos nachschlagen. Erkennt das System eine Hunderasse oder Pflanzenart, kann der Nutzer hierzu mit einem Tap weitere Details anzeigen. Es handelt sich um "On Device Intelligence", die Ermittlung findet daher lokal und ohne Datenaustausch statt. Spotlight wird übrigens ebenfalls eingebunden, die Suche nach "Dackel" würde entsprechende Fotos auf dem Gerät zutage fördern.Die Kartenlösung aus dem Hause Cupertino hat bereits mehrere Länder auf neues, hochauflösendes Kartenmaterial umgestellt. Nun folgen weitere europäische Länder, allerdings sind weder Deutschland, Österreich noch die Schweiz mit von der Partie. Apple betonte, dass auch noch in einem weiteren Punkt mehr Details angeboten werden sollen, beispielsweise die Anzeige "Umfeld bei Nacht", Darstellung der Steigung oder den Autofahrer-Modus. In Städten, deren öffentlicher Nahverkehr via Apple Maps zur Verfügung steht, bieten sich Nutzern nun Favoriten-Funktionen sowie mehr Unterstützung beim Auffinden von Stationen.