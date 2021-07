Neue iOS & macOS Betas: Apple beugt sich und passt Safari an

Safari in macOS Monterey



Screenshot von Screenshot von MacRumors.com

Nutzer hat nun die Wahl

Safari auf dem iPhone



Screenshot von Screenshot von 9to5mac.com

Keine Änderungen auf dem iPad

Apple stellte vor mehr als einem Monat macOS Monterey und iOS 15 zum allerersten Mal der Öffentlichkeit vor. Der Benutzeroberfläche von Safari schenkte Apple viel Aufmerksamkeit – doch die Anwender waren mit den Anpassungen alles andere als zufrieden. Zwar sah das neue Design auf den ersten Blick schick aus, doch bei der Nutzung fielen schnell die Nachteile auf.In den ersten beiden Vorabversionen fungierte die Tableiste auch gleichzeitig als Adresszeile – in den Tabs selbst wurde die zu öffnende Internetadresse oder der Suchbegriff eingeben. Der Vorteil an diesem Design ist, dass die Funktionsleiste recht wenig Platz benötigt – aber die Bedienung war zu Teilen schwer verständlich:In der dritten Beta-Version reagiert Apple offensichtlich auf die Kundenbeschwerden und kehrt weitgehend zu dem Bedienparadigma der vorherigen Safari-Versionen zurück:Doch vollständig will sich Apple von der Neugestaltung nicht verabschieden: Über das Darstellungs-Menu hat der Nutzer die Wahl, zurück zur Gestaltung aus der ersten und zweiten Entwicklervorabversion zu wechseln. Standardmäßig ist aber das "klassische" Design aktiv und das Neue optional. Ob allerdings diese Wahlmöglichkeit auch noch in der finalen Version vorhanden ist, wird sich erst im Herbst zeigen.Aber nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf dem iPhone hörte Apple mit der dritten Vorabversion von iOS 15 auf das Nutzerfeedback. Mit iOS 15 wanderte auf dem iPhone die Adresszeile der aktuellen Webseite an den unteren Bildschirmrand. Dies änderte Apple mit iOS 15 Beta 3 nicht – jedoch beseitigte Apple eine dubiose Designentscheidung: Gibt man nun eine neue Adresse ein, verschiebt sich das Adressfeld nicht wie zuvor an den oberen Bildschirmrand, sondern befindet sich nun direkt über der Tastatur:In der dritten Vorabversion von iPadOS 15 führte Apple hingegen an Safari keine Änderung durch – hier bringt der Browser weiterhin die integrierte Tab-Adress-Zeile mit, welche Apple mit der dritten Beta von macOS Monterey abschaffte. Es ist allerdings gut möglich, dass Apple auch hier zukünftig dem Nutzer eine Wahlmöglichkeit lässt und die Änderungen erst in der nächsten Betaversion einbaut.