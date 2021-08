iOS 15: Kamera-App reduziert Lens Flare – weniger Blendenflecke in Fotos

Betaversion von iOS 15 verringert Lens Flares



Aufnahme mit Lens Flares (links) und ohne

Quelle: Doubleluckstur Aufnahme mit Lens Flares (links) und ohneQuelle: Doubleluckstur

Grad der Optimierung ist nicht immer gleich

Wenn es um die Qualität von Smartphone-Kameras geht, spielen iPhones seit Jahren in der obersten Liga. Trotz ausgefeilter Sensor- und Linsentechnik sowie einer Software mit jeder Menge Künstlicher Intelligenz kann aber auch Apple die Gesetze der Physik natürlich nicht außer Kraft setzen. Bei Gegenlichtaufnahmen, etwa bei tiefstehender Sonne, kommt es oft zu "Lens Flare". Die störenden Reflexionen werden von den Linsen im Objektiv und der Blende verursacht. Sie treten bei Smartphones konstruktionsbedingt häufiger auf als beispielsweise bei Spiegelreflexkameras.In der Kamera-App und der Fotos-Anwendung von iOS 15 geht Apple dieses Problem offenbar an. Darauf deuten Aufnahmen hin, welche ein Reddit-User namens Doubleluckstur mit der aktuellen Betaversion des iPhone-Betriebssystems gemacht hat. Sein iPhone 12 Pro entfernte auf einem Foto, welches eine Landschaft im Gegenlicht bei tiefstehender Sonne zeigt, die störenden Reflexionen nahezu vollständig. Allerdings geschah das nicht bereits während der Aufnahme oder unmittelbar danach. Zunächst waren die Blendenflecke nämlich deutlich sichtbar. Als der Redditor jedoch einige Zeit später nach Hause zurückgekehrt war, bemerkte er bei der Durchsicht der Bilder, dass die Lens Flares verschwunden waren.Interessanterweise stellte Doubleluckstur fest, dass die Reflexionen im originalen Live-Foto noch vorhanden waren. Ein exportiertes Einzelbild hingegen wies die Lens Flares nicht mehr auf. Zudem verbesserte das iPhone den Kontrast der Aufnahme etwas und beschnitt das Foto ein wenig, was jedoch zum typischen Verhalten der Smartphones aus Cupertino gehört. Andere Reddit-User bestätigten mittlerweile, dass die Betaversion von iOS 15 auch bei einigen ihrer Aufnahmen die Blendenflecke entfernte oder zumindest reduzierte. Die Ergebnisse unterscheiden sich allerdings zum Teil erheblich, bei einigen Bildern mit besonders ausgeprägten Reflexionseffekten griff die Künstliche Intelligenz nur wenig oder gar nicht ein. Ob das Feature in der finalen Version von iOS 15 enthalten sein wird, bleibt abzuwarten.