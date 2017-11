Support-Ende: Mac Pro (2010) und zwei ältere AirPort-Router

Ältere Modelle von Mac Pro, AirPort Extreme und Time Capsule betroffen

Apples gesamte Routerabteilung in der Schwebe

Apple hat der hauseigenen Liste abgekündigter Hardware drei weitere Produkte hinzugefügt. Dazu zählen der vorletzte Mac Pro im klassischen Tower-Gehäuse und zwei WLAN-Router. Apple bietet für die Geräte demnach keine Reparaturen mehr an.Apple kategorisiert fortan folgende Hardware als „abgekündigt“: Mac Pro (2010), AirPort Extreme (5. Generation) und Time Capsule (4. Generation). Der Konzern stuft Produkte in der Regel als „vintage“ ein, die seit über fünf Jahren nicht mehr angeboten werden. Nutzer der Geräte können sich somit im Fall eines Defekts nicht mehr an Apple wenden, da der Konzern keine Ersatzteile, Reparaturdienstleistungen oder sonstigen Dienste zur Verfügung stellt. Die komplette Abgekündigt-Liste befindet sich auf Apples Support-Website Unabhängig von den genannten WLAN-Modellen, deren Kategorisierung als „abgekündigt“ wegen Apples bekanntem Produktzyklus nicht überraschend kommt, ist die Zukunft von Apples aktuellen Routerprodukten mehr als ungewiss. Apple löste die Abteilung, die für die Routerentwicklung zuständig war, laut eines Berichts bereits letztes Jahr auf. Die Mitarbeiter sollen auf andere Unternehmensbereiche verteilt worden sein. Apple bietet die aktuellen Modelle von AirPort Express, Extreme und Time Capsule allerdings weiterhin an, weswegen ein Ende besagter Konzernsparte nach wie vor nicht sicher ist.Die letzte Aktualisierung der Produkte liegt schon einige Jahre zurück. Die aktuelle AirPort-Express-Basisstation stammt von 2012. AirPort Extreme und Time Capsule wurden zuletzt 2013 auf den neuesten Stand gebracht.