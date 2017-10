iPad: Dritte iPad-Generation wird bald zum Vintage-Produkt

Keine Reparaturleistungen mehr für das iPad 3

Wi-Fi

Wi-Fi + Cellular

iPad 3 wird noch vor dem iPad 2 zum Vintage-Produkt

Dritte iPad-Generation überzeugte nicht jeden Nutzer

Apple wird das im Frühjahr 2012 erschienene iPad 3 laut eines Berichts zum Ende des Monats zur Vintage-Hardware erklären. Damit würde des erste iPad mit hochauflösendem Retina-Display noch vor dem ein Jahr älteren iPad 2 auf Apples Vintage-Liste landen. Der Konzern bietet für entsprechende Produkte keine Reparaturen mehr an.Der Bericht beruft sich auf ein Apple-internes Memo, das bereits an autorisierte Serviceprovider des Konzern verschickt worden sein soll. Demnach kategorisiert Apple beide seinerzeit verfügbaren Varianten des iPad 3 (und) ab dem 31. Oktober 2017 weltweit als "vintage". Ab dem besagten Datum werden demnach weder Apple noch autorisierte Fachhändler Reparaturen an dem Gerät durchführen und auch keine sonstigen iPad-3-Dienstleistungen mehr zur Verfügung stellen.Die einzigen Ausnahmen von der Regelung sind die Türkei und der amerikanische Bundesstaat Kalifornien, da dortige Gesetze einen längeren Service erforderlich machen. In der Regel setzt Apple Produkte auf die Vintage-Liste, nachdem diese über fünf Jahre nicht mehr gefertigt wurden.Kurioserweise verabschiedet sich Apple noch vor dem iPad 2 von dem iPad 3, sofern der Bericht stimmt. Für die zweite iPad-Generation bietet der Konzern weiterhin Reparaturen und Serviceleistungen an. Die Erklärung dafür ist einfach: Während Apple das iPad 2 als Budget-Modell noch bis 2014 anbot, verschwand das iPad 3 schon sieben Monate nach der Veröffentlichung wieder aus dem Produktsortiment.Das iPad 3 litt schon kurz nach der Veröffentlichung im März 2012 an einem zwiespältigen Ruf. Nutzer zeigten sich zwar begeistert vom hochauflösenden IPS-Display, das Apple erstmals in einem anderen Produkt als dem iPhone verwendete, bemängelten dafür aber einige andere Produkteigenschaften. Dazu zählen das im Vergleich zum Vorgänger höhere Gewicht und die in einigen Nutzungsszenarien schwache Systemleistung.Schnell kamen Vermutungen auf, wonach Apples A5X-Chip zu schwach für das Retina-Display sei. Ein halbes Jahr später erschien bereits das iPad 4 mit schnellerem A6X-Chip, was von mancher Seite als Eingeständnis Apples gewertet wurde, dass das 3er-Modell mit einem zu leistungsschwachen SoC auf den Markt kam.