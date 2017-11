Support-Ende: Mac mini 2011 gehört bald zum alten Eisen

Mac mini, in Apples Sortiments vernachlässigt

Technik von 2011

Vintage, nicht abgekündigt

Wenn ein Produkt ein bestimmtes Alter erreicht hat, stellt Apple den offiziellen Support sowie die Bereitstellung von Ersatzteilen ein. Der Firmenpolitik zufolge geschieht dies stets fünf Jahre nach dem Verkaufsende. Während es dementsprechend über die Feiertage das kurzlebige iPad der 3. Generation traf, ist zum 30. November der Mac mini des Jahres 2011 an der Reihe.Die 2011er Variante stammt noch aus einer Zeit, als der kleinste Mac ein jährliches Update bekam, dementsprechend wurde er bereits 2012, also vor fünf Jahren, von der Nachfolge-Generation abgelöst. Doch schon kurz darauf war die regelmäßige Produktpflege passé, denn der 2011er Mac mini ist nach wie vor die drittneueste Ausführung seiner Art; die letzte neue Version veröffentlichte Apple im Oktober 2014. Aufgrund dieser langen Periode sah sich Tim Cook erst vor Kurzem dazu genötigt zu versichern, dass der Mac mini auch künftig noch eine Rolle im Portfolio des Unternehmens spielen werde (MTN berichtete: ).Der Mac mini 2011 kam mit einem Intel Core i5 oder i7 der Generation »Sandy Bridge«, der mit 2,3 bis 2,7 GHz taktete. Als Festplatte hatten Kunden die Wahl zwischen 500 GB und 750 GB Kapazität; beim teuersten Modell war sogar eine 250-GB-SSD konfigurierbar. Als passendes Display hatte Apple seinerzeit noch das LED Cinema Display mit 27’’-Diagonale im Angebot. Als Schnittstelle kam neben vier USB-2-Ports und einem Thunderbolt-Port noch ein Anschluss für FireWire 800 zum Einsatz. Zur Ausstattung des Gerätes gehörte die längst eingestellte Infrarot-Fernbedienung für Macs.Ganz zum Stillstand kommt der Support für den Mac mini 2011 übrigens auch nach dem 30. November nicht. Denn wie üblich muss Apple in Kalifornien und der Türkei aufgrund der dortigen Rechtsprechung noch zwei weitere Jahre Ersatzteile anbieten. Deswegen unterscheidet der Konzern auch zwischen Vintage-Produkten (die für uns relevant sind) und abgekündigten Produkten (die weltweit zum alten Eisen gehören).