iPhone-Verkäufe: Rückgang um 30 Prozent im letzten Quartal

Smartphone-Geschäft strauchelt immer mehr

Apple verkauft über 30 Prozent weniger iPhones

5G-Hoffnung im Jahr 2020

Auch Samsung verliert, Huawei mit massivem Wachstum

Die zunehmende Marktsättigung im Smartphone-Geschäft bekommen große Anbieter wie Apple und Samsung immer stärker zu spüren, so eine Studie von IDC. Die Marktforscher beschäftigen sich in ihrer jüngsten Untersuchung mit den weltweiten Smartphone-Verkäufen im ersten Quartal 2019. Demzufolge gingen die iPhone-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent zurück. Die Grund dafür ist IDC zufolge – außer der schon angesprochenen Marktsättigung – auch die für Kunden immer attraktiveren Produkte preisgünstigerer Konkurrenten wie Huawei. Doch für das Unternehmen aus Cupertino gebe es im Hinblick auf 2020 neue Hoffnung.Zwischen Januar und März gingen weltweit 310,8 Millionen Smartphones über die virtuellen und realen Ladentheken, so IDC . Das entspricht einem Rückgang um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; am stärksten litten die USA mit einem Minus von 15 Prozent. Damit verstärkt sich der Negativtrend der letzten Jahre immer mehr. Schon im ersten Quartal 2018 fiel der Wert (- 4,1 Prozent), ebenso wie in den Monaten Januar bis März des Jahres 2017 (- 3,5 Prozent).Apple reagierte auf den Abwärtstrend der letzten Jahre mit immer höheren iPhone-Preisen, sodass zumindest der Umsatz mit iPhones zuletzt stabil gehalten werden konnte. Laut IDC verkaufte Apple mit 36,4 Millionen Einheiten im abgelaufenen Quartal zwar 30,2 Prozent weniger iPhones im Vorjahr – doch den Quartalszahlen des Unternehmens zufolge verschlechterte sich der iPhone-Umsatz zuletzt „nur“ um rund 5 Prozent. Konkrete iPhone-Verkaufszahlen weist das Unternehmen schon länger nicht mehr aus. Apple muss damit die mit Abstand größten Verkaufsrückgänge der weltweiten Top-5-Smartphoneanbieter hinnehmen.Auch größere Preissenkungen in China und zusätzliche Trade-In-Programme älterer iPhones im ersten Quartal konnten das Kundeninteresse an iPhones kaum stimulieren, so IDC. Da die Konkurrenz noch in diesem Jahr größere Neuerungen wie faltbare Smartphones und 5G-Integration auf den Markt bringe, sieht IDC die Apple-Perspektive für 2019 skeptisch. Auch die diesjährige iPhone-Generation liefere für viele Kunden voraussichtlich erneut nicht genug Argumente, um von ihren älteren Geräten zu wechseln. Anders sehe es 2020 aus: Wenn Apple dank des Qualcomm-Deals im kommenden Jahr 5G-Technologie anbieten könne, sei das – ebenso wie für den gesamten Smartphone-Sektor – ein sehr verkaufsförderndes Feature.Außer Apple musste auch der größte Android-Konkurrent Samsung im letzten Quartal Verkaufsverluste hinnehmen. 71,9 Millionen verkaufte Smartphones bedeuten einen Rückgang im Vergleich zum ersten Quartal 2018 um 8,1 Prozent. Auch Xiaomi verlor (- 10,2 Prozent).Der große Gewinner ist dagegen Huawei. Mit 59,1 Millionen verkauften Einheiten übertraf der chinesische Hersteller den hauseigenen Vorjahreswert um 50,3 Prozent. Auch die chinesischen Unternehmen Vivo (+ 24 Prozent) und Opposition (+ 6 Prozent) legten entgegen des Markttrends zu.