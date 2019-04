Studie: iPhone XR meistverkauftes Apple-Smartphone in den USA

Stabile US-Verkäufe der aktuellen iPhone-Generation

Beliebtheit des iPhone XR senkt Apples Margen

iCloud-Speicher begehrt, AppleCare uninteressant

Das Jahr 2019 ist bislang nicht gerade von iPhone-Erfolgsgeschichten geprägt. Nachdem Apple im Januar eine Gewinnwarnung wegen der hinter den Erwartungen gebliebenen iPhone-Verkäufe veröffentlichte, gab es auch in den Folgemonaten immer wieder Berichte über einen vergleichsweise schleppenden iPhone-Absatz – vor allem in China. Zumindest auf dem Heimatmarkt scheint Apples Geschäft mit den hauseigenen Smartphones aber relativ stabil im Vergleich zum Vorjahr zu sein. Das populärste iPhone in den USA war im ersten Quartal 2019 einer Studie zufolge ( PDF ) das iPhone XR.Die neuesten iPhone-Modelle (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR) verkauften sich im ersten Quartal 2019 in den USA etwa so gut wie das iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus im gleichen Vorjahresquartal, so die Marktforscher von CIRP. Demnach waren 60 Prozent der zwischen Januar und März verkauften Apple-Smartphones Geräte der 2018er iPhone-Generation. Das mit Abstand populärste Modell ist das iPhone XR. 38 Prozent aller US-iPhone-Käufer entschieden sich im ersten Quartal für das LCD-Gerät von 2018. Laut einer anderen Studie hat sich das XR übrigens auch in Großbritannien zum meistverkauften Apple-Smartphone entwickelt.Die Popularität des iPhone XR gibt Apple nicht nur Anlass für Freude. Da es mehrere hundert US-Dollar weniger als iPhone XS und iPhone XS Max kostet, erwirtschaft Apple mit dem XR weniger Margen als mit den OLED-Topmodellen. Mit rund 800 US-Dollar liegt der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis entsprechend niedriger als im ersten Quartal 2018. Seinerzeit war die Verteilung zwischen dem teuren iPhone X und den beiden LCD-Modellen iPhone 8 und iPhone 8 Plus etwas ausgeglichener.CIRP hat auch Apples Ambitionen in der Services-Sparte untersucht. Demzufolge zahlte jeder zweite iPhone-Käufer auch für iCloud-Speicher. Welche Aufpreisoptionen im ersten Quartal 2019 vorrangig gewählt wurden, geht aus der Statistik nicht hervor. Jeder fünfte iPhone-Kunde nutzte Apple Music. 13 Prozent kauften sich Musik über den iTunes Store.Kaum eine Rolle spielte AppleCare. Nur eine niedrige einstellige Prozentzahl der iPhone-Käufer interessierte sich für die Garantieerweiterung. CIRP führt das auf die Fülle günstigerer Konkurrenzangebote von Providern, Einzelhändlern und anderen Garantie-Anbietern zurück.