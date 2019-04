Apple landet auf Platz 4 der PC-Hersteller

Keine offiziellen Verkaufszahlen mehr

Die klassische Computerbranche leidet seit vielen Jahren unter Verkaufsrückgängen. Die Nutzungsdauer eines Macs wie auch eines PCs steigt seit Jahren deutlich an – früher gehörte ein PC oder Mac bereits nach zwei Jahren zum alten Eisen, heute lassen sich selbst 5 bis 8 Jahre alte Computer noch produktiv einsetzen. Auch das Smartphone und Tablet-PCs machen besonders im Privatmarkt dem klassischem PC Konkurrenz.Apple konnte sich mit dem Mac dem Trend weitgehend entziehen – seit vielen Jahren liegen die Verkaufszahlen zwischen 3,5 und 5,5 Millionen Einheiten pro Quartal. Da der gesamte PC-Markt aber immer weiter schrumpft, vergrößert sich der Marktanteil von Apple stetig.Neue Zahlen von Gartner und IDC sagen einen leichten Rückgang der Mac-Verkäufe im abgelaufenen Quartal voraus: IDC geht von 4,06 Millionen Stück aus, Gartner von 3,98 Millionen. Im Vorjahresquartal verkaufte Apple 4,08 Millionen Macs. Der globale Marktanteil des Macs bewegt sich diesen Zahlen nach zwischen 6,8 und 6,9 Prozent.Zum Vergleich: Lenovo und HP verkauften im selben Zeitraum jeweils rund 13,5 Millionen PCs und landen auf Platz 1 und 2 der weltgrößten PC-Hersteller. Dell konnte 10,3 Millionen Computer absetzen und sichert sich Platz 3. Acer platziert sich hinter Apple auf dem 5. Platz mit rund 3,5 Millionen Einheiten.In der Vergangenheit verkündete Apple auf den Quartalskonferenzen die Verkaufszahlen der wichtigsten Produktlinien – Ende 2018 gab das Unternehmen aber bekannt, keinerlei Verkaufszahlen mehr zu veröffentlichen. Somit wird Apple erneut auf der Quartalskonferenz am 30. April 2019 nur noch die Umsatzzahlen der einzelnen Sparten publizieren, nicht jedoch die verkauften Stückzahlen. Die Hochrechnungen von IDC und Gartner wichen in der Vergangenheit aber meist nur um wenige Prozentpunkte von den Zahlen von Apple ab.