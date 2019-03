iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 – die vierte Beta

Kurzzusammenfassung: Was die nächsten Systemversionen bringen

Momentan verfügbare Betaversionen

macOS Mojave 10.14.4 Beta 4, Build 18E205e (4.3.2019)

iOS 12.2 Beta 4, Build 16E5212f (4.3.2019)

tvOS 12.2 Beta 4, Build 16L5212e (4.3.2019)

watchOS 5.2 Beta 4, Build 16T5212e (4.3.2019)

Xcode 10.2 Beta 4, Build 10P107d (4.3.2019)

macOS Server 5.8 Beta 4, Build 18S2060 (4.3.2019)

Apple Configurator 2.9 Beta 4, Build 3J31 (4.3.2019)

Classroom 3.0 for iPad beta 3, Build 1B28 (4.3.2019)

Der Betazyklus von iOS 12.2, macOS 10.14.4, watchOS 5.2 und tvOS 12.2 befindet sich noch immer in der ersten Phase – erneut ließ Apple zwei Wochen verstreichen, bis es einen aktualisierten Build gab. Je näher die allgemeine Freigabe einer neuen Systemversion rückt, desto kürzer wird normalerweise die Lebensdauer der einzelnen Builds. Offensichtlich sind die geplanten Umstellungen der kommenden Systemversionen aber so weitreichend, dass Apple recht lange testen lassen möchte. Frühestens Ende des Monats ist daher mit den Updates zu rechnen – möglicherweise zum Marktstart der erwarteten Mediendienste (TV & Zeitschriften). Nachdem Apple in der dritten Beta noch einmal allerhand Umstellungen vornahm (siehe ), sind jetzt allerdings nur noch kleine Anpassungen zu erwarten.Unterhalb dieser Meldung finden Sie die Aufstellung aller Artikel, die Änderungen aus iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 diskutieren. Bislang keine Anpassungen fielen in tvOS 12.2 auf, das allem Anschein nach ein reines Bugfix-Update wird. watchOS 5.2 bringt zumindest eine kleine Neuerung mit, Besitzer einer Hermés-Watch erhalten zwei neue Ziffernblätter.macOS 10.14.4 und iOS 12.2 beinhalten einen weiteren Schwung neuer Emojis und unterstützen den Dark Mode speziell angepasster Webseiten. iOS 12.2 verrät zudem einige kommende Apple-Geräte (iPads, iPod touch, die zweite Generation der AirPods) sowie den Abo-Dienst für Zeitschriften. macOS bringt als praktische neue Funktion das automatische Ausfüllen von Kennwörtern via Touch ID mit. Sollten weitere Neuerungen bekannt werden, aktualisieren wir diese Meldung oder weisen in einem gesonderten Artikel darauf hin.Wie immer finden Sie in der folgenden Aufstellungen alle Betaversionen samt Buildnummer der jeweiligen Releases sowie deren Erscheinungsdatum. Neben den vier großen System aktualisiert Apple auch macOS Server, die Entwicklungsumgebung Xcode sowie Classroom 3.0.