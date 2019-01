Entwickler-Beta von macOS 10.14.4 erlaubt automatisches Ausfüllen in Safari mit Touch ID

Auflegen des Fingers genügt

Passwörter oder Kreditkartendaten

Keine Erwähnung in den Release Notes

Das automatische Ausfüllen von Formularen auf Internetseiten ist für die meisten Browser seit langem ein alter Hut. Apple geht jetzt mit Safari offenbar einen Schritt weiter: In der ersten Entwickler-Beta von macOS 10.14.4 lässt sich die Funktion mit Touch ID anstoßen.Auf allen MacBook Pro und MacBook Air mit Fingerabdruckscanner kann man in der aktuellen Betaversion durch das Auflegen des Fingers automatisch ein Formular ausfüllen lassen. Das berichtet das US-amerikanische Portal imore. Die Funktion kann in den Einstellungen von Touch ID zusätzlich zu den bisher schon vorhandenen Optionen "Entsperren" und "Apple Pay" sowie der Autorisierung von Käufen in iTunes und im App Store freigeschaltet werden.Wenn Autofill für Safari in den Einstellungen aktiviert wurde, fügt der Browser in der Entwickler-Beta beim Auflegen des Fingers auf den Home-Button automatisch Informationen wie zum Beispiel Benutzernamen und Passwörter, aber auch Kreditkartendaten, Telefonnummern oder Adressen in die entsprechenden Eingabefelder auf einer Internetseite ein. Das könnte für alle Besitzer eines MacBook Pro oder MacBook Air mit Touch ID einen erheblichen Komfortgewinn bedeuten. Zudem wird die Sicherheit beim automatischen Ausfüllen von Formularen dadurch erhöht.Bislang ist nicht bekannt, ob die Funktion es aus der Beta in die endgültige Version von macOS 10.14.4 schaffen wird. Apple äußert sich der Öffentlichkeit gegenüber traditionell während der Weiterentwicklung des Betriebssystems nicht zu neuen Funktionen. In den Release Notes zur Entwickler-Beta wird das neue Feature bislang nicht erwähnt.