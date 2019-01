iOS 12.2: Wie sich Smart TVs mit der Home-App bedienen lassen

Fernseher per Home-App steuern



Quelle: Twitter Quelle: Twitter



Quelle: Twitter Quelle: Twitter

Apple überraschte zu Beginn des Jahres mit der Ankündigung, die hauseigene AirPlay-Schnittstelle zukünftig auch Smart-TVs von Samsung und anderen Herstellern zur Verfügung zu stellen. Damit Nutzer das kommende AirPlay-Feature von Fernsehern optimal verwenden können, ist iOS 12.2 vonnöten.Entwickler Khaos Tian hat mithilfe eines Kniffs die AirPlay-TV-Funktion bereits im Zusammenspiel mit der ersten Beta der kommenden iOS-Version getestet. In kurzen Twitter-Videos zeigt Tian, wie sich Fernseher per AirPlay 2 über die Home-App bedienen lassen.Der Entwickler täuschte seinem iPhone per Hack die Existenz eines HomeKit-kompatiblen Smart TV im hauseigenen Netzwerk vor. Das Ergebnis seines Tests ist auf Twitter zu sehen . Anhand von Screenshots und Videoclips demonstriert Tian, wie die Home-App Smart TVs darstellt und welche Optionen angeboten werden.Der jeweilige Fernseher erscheint – ebenso wie andere HomeKit-Geräte – in Form einer Kachel. Nach einem Klick darauf sind verschiedene TV-Features verfügbar. Anwender können beispielsweise zwischen den Videoeingängen des Fernsehers hin- und herschalten (HDMI 1, HDMI 2, etc.). Zudem ist es möglich, die einzelnen Eingänge umzubenennen, also etwa von „HDMI 1“ in „PlayStation“. Sprachassistent Siri lässt sich ebenfalls nutzen – momentan aber nur dazu, das Gerät ein- oder auszuschalten.Fernseher lassen sich außerdem in HomeKit-Automations integrieren. Zur abendlichen Netflix-Session können Nutzer zum Beispiel das Licht dimmen, den Fernseher einschalten und direkt den richtigen Videoeingang wählen.