Zahlreiche Neuerungen in iOS 12.2 aufgetaucht: Abo-Rabatte, Fehlerbehebungen, UI-Änderungen

Nachdem Apple eine weitere Betaversion von iOS 12.2 freigegeben hat, machten sich viele direkt daran, den neuen Build unter die Lupe zu nehmen. Dabei fielen zahlreiche Änderungen auf, die es in den ersten beiden Betas noch nicht gab. Bei kleineren Updates lassen sich meistens nur in der ersten Beta sichtbare Umstellungen finden, bei .x-Updates oft auch in der etwas späteren Betaphase. Aktuellen Einschätzungen zufolge dauert es noch mindestens vier Wochen, bis alle Nutzer iOS 12.2 installieren können. Bekannte Neuerungen der Aktualisierung waren bislang unter anderem Markierung unsicherer Webseiten, Hinweise auf den Abo-Dienst für Zeitschriften sowie AirPods 2 und neue iPads, zahlreiche weitere Emojis sowie Bedienung von Smart TVs via Home-App.Nachdem Apple die FaceTime-Sicherheitslücke mit iOS 12.1.4 beseitigt hatte, fiel direkt ein anderer Fehler auf. Zwar konnte man sich nun nicht mehr heimlich in ein Gespräch schmuggeln und die andere Seite belauschen – aber zu bestehenden Gesprächen auch keine weiteren Teilnehmer mehr einladen. Erste Tests in iOS 12.2 Beta 3 bestätigten: Apple entfernte den Fehler, denn nun funktioniert alles wie gehabt. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, bis zum Erscheinen von iOS 12.2 auf den Bugfix warten zu müssen – ein kleineres iOS-Update in der Zwischenzeit wäre durchaus denkbar.Erneut nahm Apple Umstellung an der Remote-App vor, deren Oberfläche jetzt (noch) dunkler ist. Dies trifft auch auf die Bedienung via Kontrollzentrum zu, von wo aus sich die Funktionalität ebenfalls aufrufen lässt.Eine Änderung gibt es zudem beim Logo von Apple-News – Apple ersetzte den Schriftzug "Apple" durch das bekannte Apfellogo. Angesichts der enormen Markenbekanntheit erschien es Cupertino wohl nicht mehr erforderlich, den Namen komplett auszuschreiben. Noch eine weitere neue Funktion fiel auf: Siri kann fortan auch "Today at Apple"-Sessions in den Stores vorschlagen. Die Erwähnung in den Einstellungen gibt es bereits, derzeit aber ohne Funktion.In der zweiten Beta war einigen Nutzern aufgefallen, dass nun prominent auf dem Lockscreen die Ladestand-Anzeige prangte – und nicht mehr das Datum. Glücklicherweise handelte es sich aber wohl nur um einen Fehler und nicht um eine bewusste Entscheidung, denn die nicht sonderlich sinnvolle Änderung ist in Beta 3 wieder verschwunden.Für Entwickler bietet Apple fortan die Möglichkeiten, weitere Rabatt-Optionen anzubieten. Wer beispielsweise sein Abo kündigen will, könnte dann eine Nachricht erhalten, ob man nicht drei kostenlose Monate nutzen wolle – falls auf die Stornierung des Abos verzichtet werden. Auch Angebote wie "Bezahle 12 Monate im Voraus, erhalte zwei Monate kostenlos" sind dann während der Abo-Laufzeit möglich. Zuvor konnte man Rabattangebote immer nur zu Anfang und einmalig in Anspruch nehmen.