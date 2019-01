Dark Mode für Websites: Beta von macOS Mojave macht’s möglich

Wie Nutzer den Dark Mode für Websites aktivieren

Safari > Einstellungen > Erweitert

Entwickler > Experimentelle Funktionen > Dark Mode CSS Support



Websites ohne und mit aktiviertem Dark Mode (Quelle: Websites ohne und mit aktiviertem Dark Mode (Quelle: iDownloadBlog

Der Dark Mode von macOS Mojave (10.14) soll zukünftig nicht mehr nur in Apps, sondern auch auf Websites automatisch funktionieren. Apple hat die Grundlage dafür schon mit der Safari Technology Preview 68 vor einigen Monaten geschaffen, die den „prefers-color-scheme“ für Entwickler von Internetseiten einführte. Damit ist es möglich, Websites fit für den Dark Mode zu machen. Mit der aktuellen Beta von Mojave 10.14.4 ist das momentan noch experimentelle Feature erstmals für die reguläre Safari-App verfügbar.Freischalten lässt sich die Funktion in Mojave 10.14.4 über die Entwickler-Einstellungen von Safari. Um die Rubrik „Entwickler“ in der Menüleiste des Browsers zu sehen, setzen Anwender überbei „Menü ‚Entwickler‘ in der Menüleiste anzeigen“ ein Häkchen. Danach lässt sich der Dark Mode für Internetseiten viaaktivieren. Safari in macOS Mojave 10.14.3 zeigt keine entsprechende Option.Wer in Mojave 10.14.4 den Dark Mode einschaltet, sollte fortan automatisch auch Websites in einem dunklen Theme sehen – soweit die Theorie. Doch genauso wie App-Anbieter müssen auch Entwickler von Websites ihre jeweilige Seite erst an den Dark Mode anpassen. Deswegen dürfte voraussichtlich noch einiges an Zeit vergehen, bis eine große Anzahl von Websites den Dark Mode von macOS Mojave unterstützt.