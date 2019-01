Apple News Magazines: iOS 12.2 verrät den Abo-Dienst

Apple News Magazines ähnlich wie Apple Music

Mögliches Komplett-Abo für Musik, Magazine, Serien und Filme

Die erste Beta von iOS 12.2 hält diverse Neuerungen bereit, die direkt auffallen – dazu zählen etwa einige UI-Änderungen wie die neugestaltete Fernbedienung für das Apple TV. Doch auch unter der Haube gibt es Hinweise auf neue Features, die Apple erst zur Veröffentlichung der finalen Version von iOS 12.2 bekanntgeben könnte.Außer der Verfügbarkeit AirPlay-fähiger Smart TVs in der Home-App steht Guilherme Rambo zufolge auch ein Abo-Service für Magazine auf Apples Agenda. Rambo ist Entwickler und förderte in der Vergangenheit schon diverse Male versteckte Funktionen in iOS- und macOS-Betas zutage. Das Magazin-Abo soll Bestandteil der in Deutschland nicht verfügbaren News-App werden.Gerüchte über einen Apple-eigenen Abo-Dienst für Magazine kursieren schon länger. Spätestens seit das Unternehmen mit „Texture“ einen Online-Service für Zeitschriften-Abonnements übernahm, gilt ein entsprechendes Apple-Angebot als sehr wahrscheinlich. Rambo konnte laut eigener Aussage die dazu von Apple vorbereitete Landing Page in der News-App von iOS 12.2 aktivieren Der Name des Services lautet „Apple News Magazines“, so ein Eintrag der iOS-Beta. Vom Prinzip her sollen Anwender das Magazin-Angebot ähnlich wie Apple Music nutzen können. Für eine monatliche Gebühr, die über den iTunes-Store-Account des Kunden abgerechnet wird, stellt Apple zahlreiche Magazine, Zeitschriften und andere News-Inhalte bereit.Da in der Beta von iOS 12.2 an mehreren Stellen der Ausdruck „bundle subscription“ auftaucht, besteht die Möglichkeit, dass sich mehrere Apple-Abos (Musik, Magazine) zu einem – im Vergleich zu den Einzelangeboten – reduzierten Komplettpreis bündeln lassen. Ohnehin gab es in der Vergangenheit schon mehrfach Spekulationen, wonach Apple eine All-In-One-Flaterate für Medien aller Art plant – dazu soll auch der Streamingdienst für Serien und Filme gehören, den Apple mit Hochdruck für eine diesjährige Veröffentlichung vorantreibt.Ob Apple das Magazin-Abo mit der finalen Version von iOS 12.2 auf den Markt bringt oder länger wartet, ist nicht bekannt. Noch unsicherer ist die Situation für deutsche Kunden, weil das Unternehmen die für das Abo vorausgesetzte News-App hierzulande nicht anbietet.