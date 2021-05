MacBook Air M1X: Renderbilder zeigen mögliches neues Design für künftige Notebooks mit Apple Silicon

Konzeptkünstler zeigt neues MacBook-Design



Notebook vom Aussehen des iMac M1 inspiriert



MagSafe-Anschluss ist wohl nur ein frommer Wunsch

Mit dem Umstieg von x64 auf Apple Silicon läutet Apple bei den hauseigenen Desktops und Notebooks nicht nur ein neues CPU-Zeitalter ein. Wie der kürzlich vorgestellte iMac M1 zeigt, soll der Wechsel auch den Beginn einer Design-Ära darstellen, die sich durch eine moderne und frische Formensprache auszeichnet. Für beide Prozesse nimmt sich das kalifornische Unternehmen allerdings ein wenig Zeit, abgeschlossen sein werden sie voraussichtlich erst in etwa zwei Jahren.Das wird auch am Aussehen der vier aktuellen Macs mit M1-Chip deutlich. Während der soeben vorgestellte neue iMac sich von den vorherigen All-in-One-Computern aus Cupertino deutlich unterscheidet, weisen Mac mini M1, MacBook Pro M1 und MacBook Air M1 nach wie vor das Design der bisherigen Generationen auf. Bei künftigen Notebooks wird Apple allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf die neue Formensprache setzen. Der erst 17-jährige Konzeptkünstler Ian Zelbo hat sich schon einmal Gedanken gemacht, wie ein neues MacBook Air aussehen könnte, und einige professionell anmutende Renderbilder angefertigt.Inspirieren ließ sich Zelbo dabei naturgemäß vom iMac M1, der sich vor allem durch seine schmalen Displayränder, das schlanke Gehäuse und die Farbgebung von den Vorgängern unterscheidet. Zudem sind die Kanten wie beim iPad Pro abgeflacht und laufen nicht mehr wie bisher spitz zu. Die Vermutung liegt also nahe, dass Apple ein ähnliches Design auch für neue Notebooks planen könnte. Der Künstler entwarf folgerichtig ein MacBook Air, dessen Bildschirm ebenfalls nur von einem sehr dünnen Rahmen umfasst wird. Dieser ist zudem in Weiß gehalten, auch das eine Anlehnung an den aktuellen iMac. Dem Gehäuse selbst verpasste Zelbo eine blaue Pastellfärbung. Das Display ist äußerst dünn, wodurch das MacBook Air insgesamt wesentlich kompakter ausfällt und 25 Prozent weniger dick ist als das aktuelle Modell.Drei Bilder seines Konzepts veröffentlichte Ian Zelbo auf seinem Twitter-Account , welchen er unter dem Namen "Renders by Ian" betreibt. Gedanken machte sich der 17-jährige aber nicht nur hinsichtlich des Designs, sondern auch zu einem technischen Detail: Das von ihm entworfene MacBook Air verfügt für die Energieversorgung über einen MagSafe-Port. Berichten zufolge plant Apple tatsächlich, künftige Noteboks wieder mit diesem von vielen Mac-Nutzern geschätzten Anschluss wieder einzusetzen. Dieser dürfte allerdings etwas anders aussehen als bei früheren Geräten. Der kalifornische Konzern präsentiert angeblich noch in diesem Jahr, spätestens jedoch 2022 ein komplett neues MacBook Air. Zelbos Design stellt möglicherweise einen Fingerzeig darauf dar, wie dieses Gerät und auch ein MacBook Pro 16" mit M1 aussehen könnten.