iMac M1: Nicht alle Farben im Apple Store erhältlich

Nicht im Apple Store

Ausstellungsgeräte?

Vorbestellbar ab heute, 14 Uhr

Vergangene Woche stellte Apple auf dem "Spring Loaded"-Event eine ganze Reihe neuer Produkte vor – unter anderem ein neues iPad Pro mit M1-Chip und die Apple AirTags. Doch auch für Mac-Nutzer hatte Apple etwas Neues im Gepäck: ein rundum neu gestalteter iMac – erstmalig mit Apples revolutionärem M1-Prozessor. Das Gehäuse des iMacs wurde komplett neu gestaltet und kommt ab sofort nicht mehr nur in Silber daher.Apple stellt insgesamt sieben Farben zur Auswahl bereit: Blau, Grün, Rosé, Silber, Gelb, Orange und Violett. Der Einstiegs-iMac für 1.449 Euro kann allerdings nur in Blau, Grün, Rosé und Silber geordert werden – erst die größeren Modelle für 1.669 und 1.899 Euro sind auch in den Farben Gelb, Orange und Violett erhältlich.Apple gab eine Pressemitteilung heraus, um die heutige Verfügbarkeit des neuen Apple TV 4K, des 2021er iPad Pro und des iMac M1 anzukündigen. Im Kleingedruckten ist zu lesen, dass allerdings nicht alle Farben des iMacs in den Apple Retail Stores zum Kauf angeboten werden. Nur die Farben des kleinsten Modells, nämlich Blau, Grün, Rosé und Silber, sollen in den Ladenräumen zum Kauf bereitstehen. Wer gerne die Farben Gelb, Orange oder Violett kaufen möchte, kann dies nur über den Apple Online Store tun.Noch ist unklar, ob Apple in den Apple Retail Stores Ausstellungsmodelle von allen Farben parat hat. Manchmal täuscht die Farbdarstellung auf Bildern, sodass es sinnvoll ist, die Wunschfarbe vor dem Kauf einmal in natura zu sehen. Es ist natürlich möglich, dass Apple auch Ausstellungsgeräte in den Stores in allen Farben zeigt – eine direkte Mitnahme des iMacs in Gelb, Orange und Violett ist aber definitiv nicht möglich.Heute wird der iMac M1 ab 14 Uhr im Apple Online Store vorbestellbar sein – offiziell ausgeliefert werden soll der schnelle iMac in der zweiten Mai-Hälfte. Gerüchten nach visiert Apple für die Auslieferung den 21. Mai an – jedoch ist völlig unklar, wie die Liefersituation anfänglich sein wird. Bei den allerersten M1-Macs im November/Dezember 2020 mussten Kunden, welche nicht direkt nach Vorbestellungsstart orderten, lange Wartezeiten in Kauf nehmen.