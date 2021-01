Neues MacBook Air geplant: Schlanker, leichter, schneller – und mit MagSafe-Anschluss

Dünnerer Displayrahmen und schnellerer ARM-Chip

Revival des MagSafe-Anschlusses

Frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021

Apple treibt momentan die Umstellung von Intel-Prozessoren auf hauseigene M1-Chips voran. Auf der WWDC 2020 kündigte das Unternehmen einen Zeitraum von zwei Jahren an, um den Umstieg auf ARM-Chips bei allen Macs zu bewältigen. Den Anfang machten im letzten Herbst der Mac mini, das MacBook Pro (13 Zoll) und das MacBook Air. Das letztgenannte Gerät könnte schon dieses Jahr um ein zusätzliches Modell ergänzt werden. Bloomberg berichtet von einem dünneren Gehäuse inklusive eines magnetischen MagSafe-Anschlusses.2021 könnte ein aufregendes Jahr für den Mac werden, da viele neue M1-Veröffentlichungen mit Redesigns der jeweiligen Modelle bevorstehen. Dazu gehört Bloomberg zufolge auch ein neues MacBook Air. Der erst im November 2020 auf den M1-Chip umgestellte Mobil-Rechner könnte demnach in diesem Jahr einen leistungsstärkeren Bruder erhalten, der zudem ein dünneres und leichteres Gehäuse bietet. Der Displayrahmen soll schmaler als beim aktuellen Modell sein.Hinzu komme ein MagSafe-Anschluss, der magnetisch am Gehäuse haftet und sich entsprechend leicht abziehen lässt – und so Unfällen mit dem Kabel vorbeugt. Bis zum 2015er MacBook Pro setzte Apple bereits auf die Technologie, dessen Wegfall bei den 2016er Modellen viele Nutzer beklagten. Zwei USB-4-Anschlüsse seien ebenfalls geplant. Beim ARM-Chip setzt Apple voraussichtlich auf die nächste Generation des M1.Das neue MacBook Air erscheint frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021, so Bloomberg. Es sei aber auch möglich, dass Apple das Gerät erst 2022 auf den Markt bringt. Zudem habe das Unternehmen über eine größere 15-Zoll-Variante des MacBook Air nachgedacht, den Gedanken daran aber zumindest für die kommende Air-Generation wieder verworfen. Das 2020er MacBook Air mit M1-Chip soll auch nach dem Marktstart des nächsten Air-Modells weiterhin angeboten werden – aller Voraussicht nach als Einsteigerlösung zu einem reduzierten Preis. Zum anvisierten Preis des kommenden MacBook Air gibt es keine Informationen.