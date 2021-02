Kommt das MacBook Air 15"?

Die Gerüchte sind nicht neu



Schnellerer Chip, dünnere Displayrahmen

Das MacBook Air ist nicht nur eine erfolgreiche Baureihe, sondern manchen Statistiken zufolge sogar das populärste Modell im Mac-Portfolio. Rein nach Stückzahlen gesehen ist für Apple somit ein beachtlicher Teil des ARM-Umstiegs bereits vollzogen, denn MacBook Air 13" und MacBook Pro 13" machen einen großen Teil der Verkaufszahlen aus. Schon seit längerer Zeit ist immer wieder die Rede davon, dass Apple angeblich an einer zweiten Ausführung des MacBook Air arbeitet, nämlich mit 15"-Display. Auch Mark Gurman von Bloomberg hat sich nun noch einmal zu Wort gemeldet und angegeben, Apple arbeite an einem MacBook Air 15".Jene Gerüchte gab es schon lange vor dem M1-Switch, bekanntlich änderte Apple aber in den vergangenen Jahren nichts an der Ausrichtung des MacBook Air. Angeblich gibt es nämlich eine ganz konkrete Befürchtung bezüglich negativer Auswirkungen. Ein solches Modell könnte dem MacBook Pro 16" Konkurrenz machen und vor allem Nutzer anziehen, die sich nur aufgrund des großen Displays für die wesentlich teurere Pro-Version entschieden haben.Gurman zufolge erwäge Apple die Einführung eines größeren MacBook Air allerdings ernsthaft – bzw. entwickle ein derartiges Gerät bereits. Allerdings müsse man sich noch eine ganze Weile gedulden, denn für die kommende Serie sei es wohl noch nicht so weit. In mehreren Berichten hieß es, noch in diesem Jahr könne eine grundlegend neugestaltete Modellgeneration erscheinen – andere nennen hingegen erst 2022 als wahrscheinlichen Zeitraum.Im Januar hieß es ebenfalls von Mark Gurman, das nächste MacBook Air erhalte einen MagSafe-Anschluss sowie den Nachfolger des aktuellen M1-Chips. Gleichzeitig schrumpfe der Displayrahmen, was dem Gerät ein moderneres Auftreten verleihe. Es wäre den Angaben zufolge durchaus denkbar, dass zunächst die 13"-Serie im Herbst 2021 auf den Markt kommt, um dann im Frühjahr 2022 um ein 15"-Modell ergänzt zu werden. Sicher ist sich die Gerüchteküche indes bezüglich deutlich sichtbarer Design-Änderungen beim MacBook Air. Dieses erhielt nämlich seit Jahren keine optische Frischzellenkur mehr.