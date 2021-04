Leaker: AirPods 3 und Apple Pencil 3 sind bereit für die Präsentation

AirPods 3 ohne auswechselbare Ohreinsätze



Quelle: UnclePan

Quelle: UnclePan

Dritte Generation des Apple Pencil vor dem Start?



Quelle: Mr. White

Quelle: Mr. White

Kuo: AirPods 3 erscheinen erst im Herbst

Dass Apple am 20. April eine neue Generation des iPad Pro vorstellt, gilt nach übereinstimmender Meinung anerkannter Branchenexperten als sicher. Große Innovationen wird es dabei aber zumindest laut einer Aussage des in aller Regel gut informierten Journalisten Mark Gurman nicht geben. Spannend bleibt es hingegen, wenn es um Zubehör für die Tablets aus Cupertino und um Wearables geht. Apple könnte nämlich in der kommenden Woche überarbeitete AirPods und einen neuen Pencil ankündigen.Beide Geräte sind dem Apple-Leaker UnclePan zufolge fertig und damit reif für den Verkaufsstart. Das meldete er in einem kurzen Post auf dem chinesischen Sozialen Netzwerk Weibo . Dort veröffentlichte er auch ein Foto der AirPods 3. Das Aussehen der In-Ears entspricht dabei Bildern und Renderings, die bereits vor einiger Zeit auf verschiedenen Webseiten auftauchten. UnclePans Foto zeigt daher mit einiger Sicherheit das finale Design der Hörstöpsel. Diese verfügen über kürzere Stiele als die aktuellen AirPods, das Aussehen der Akku-Röhrchen erinnert an die AirPods Pro. Folgerichtig ist auch das Ladecase geschrumpft. Im Unterschied zu früheren Meldungen anderer Leaker legt das Foto von UnclePan nahe, dass Apple den AirPods 3 keine auswechselbaren Ohreinsätze spendiert.Auch der Apple Pencil 3 ist dem chinesischen Leaker zufolge nahezu fertig und könnte in der kommenden Woche präsentiert werden. Über die dritte Generation des smarten Stifts, welche Apple möglicherweise zusammen mit dem neuen iPad Pro 11 und iPad Pro 12,9 vorstellt, ist bislang wenig an die Öffentlichkeit gedrungen. Anfang März veröffentlichte "Mr. White" zwar auf Twitter ein Foto, welches angeblich einen Apple Pencil mit glänzender Oberfläche zeigt. Zu technischen Neuerungen äußerte sich der Leaker allerdings nicht. Dem Foto war lediglich zu entnehmen, dass der Stift eine etwas größere austauschbare Spitze erhält als die beiden bisherigen Generationen.Anders als UnclePan ist Ming-Chi Kuo davon überzeugt, dass Apple zumindest die AirPods 3 nicht auf dem "Spring Loaded"-Event präsentiert. Der renommierte Analyst rechnet erst im Herbst mit der Vorstellung der neuen Hörstöpsel. Ein Leaker names Kang hingegen ging bereits Mitte März von einem unmittelbaren Release aus. Welcher Experte in dieser Hinsicht recht behält, bleibt abzuwarten – spätestens am Dienstag kommender Woche dürfte jedoch Klarheit herrschen.