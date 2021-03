AirPods 3: Design angeblich in Renderings von Zulieferern zu sehen

Dritte Generation der AirPods erwartet



Quelle: Gizmochina

Renderings stammen von Apple-Zuliefern

Ladecase der AirPods 3 schrumpft deutlich

Bekannte und für gewöhnlich zuverlässige Auguren wie beispielsweise Jon Prosser sind sich sicher: Das nächste Apple-Event wird noch in diesem Monat stattfinden. Welche Produkte und Dienste das kalifornische Unternehmen im Rahmen der virtuellen Veranstaltung vorstellt, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander.Zu den häufig gehandelten Kandidaten gehören unter anderem ein neues iPad (Pro), die als "AirTags" bekannten Schlüsselfinder aus Cupertino und sogar ein iMac M1. Seit Monaten deuten zudem immer wieder einmal Berichte und Leaks darauf hin, dass Apple die dritte Generation der hauseigenen kabellosen Hörstöpsel vorstellt. Einige Informationen zu technischen Merkmalen und Design der AirPods 3 sowie vereinzelte Bilder sickerten bereits durch. Jetzt sind neue Renderings aufgetaucht, welche sich als Bestätigung eines vor wenigen Wochen erschienen Berichts werten lassen.Die Bilder stammen Gizmochina zufolge von einem Zulieferer des iPhone-Konzerns. Sie zeigen nach Angaben des in Shenzhen ansässigen Newsblogs mit hoher Wahrscheinlichkeit die finale Version der AirPods 3. Sollte diese Behauptung zutreffen, dann hätte Apple das Design zwar nicht grundlegend verändert, aber dennoch eine deutlich sichtbare Modifikation vorgenommen. Die Stiele sind nämlich erkennbar kürzer als bei den aktuellen AirPods und erinnern somit an die Akku-Röhrchen der AirPods Pro. Das deckt sich mit dem Design, welches auf jüngst von 52audio veröffentlichten Bildern zu sehen war.Das Ladecase der AirPods 3 ist Gizmochina zufolge deutlich kleiner als jenes der aktuellen AirPods. Darüber hinaus verfügt die dritte Generation von Apples kabellosen Hörstöpseln anders als die Vorgänger über auswechselbare Ohreinsätze. Auch in dieser Hinsicht gleicht Apple also offenbar das Design an die AirPods Pro an. Allerdings sind die "Tips" auf den jetzt veröffentlichten Renderings nicht abgebildet. Ob Apple die AirPods 3 und möglicherweise auch eine zweite Generation der AirPods Pro tatsächlich in den nächsten Wochen auf den Markt bringt, bleibt abzuwarten.