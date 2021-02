Leak: AirPods 3 auf Foto zu sehen?

AirPods nähern sich den Pro-Modellen an

Druckausgleichssystem und 3D-Audio

Apple bietet Interessenten von Bluetooth-Kopfhörern mittlerweile eine große Auswahl an verschiedenen Modellen, die sich in ihrer Bauform und preislich stark voneinander unterscheiden: So fungieren die AirPods ohne Namenszusatz als Einstiegsmodelle, die AirPods Pro verfügen über einige Komfortmerkmale und Features wie aktive Geräuschunterdrückung, den Transparenzmodus und 3D-Audio, welche die In-Ears von den regulären AirPods abheben. Mit den AirPods Max hat Cupertino zudem Bügelkopfhörer im Sortiment, die klanglich und preislich an der Spitze liegen. Es gilt als überaus wahrscheinlich, dass die AirPods ohne Namenszusatz dieses Jahr aktualisiert werden. Nun soll ein geleaktes Foto diese erstmals zeigen.Die Internetseite 52audio war bereits in der Vergangenheit alles andere als untätig und veröffentlichte Bilder, welche die kommende Generation der AirPods zeigen sollen (siehe ). Nun legt die Seit noch einmal nach und behauptet, ein Leak in Form eines Fotos präsentieren zu können, das die AirPods sowie das neue Ladecase abbildet. Die mutmaßlichen AirPods 3 erinnern stark an bereits bekannte In-Ears: Äußerlich sind sie kaum von AirPods Pro zu unterscheiden. Das deckt sich mit der Einschätzung von Bloomberg : Apple übernehme das Design der AirPods Pro und setze auf auswechselbare Ohrstücke. Auch The Elec bezeichnet die nächste Generation der AirPods als „Lite“-Variante der AirPods Pro und weist auf Abstriche hin: Auf bestimmte Features wie die Geräuschunterdrückung müssen Käufer wohl verzichten.Laut 52audio verfügen die kommenden AirPods über ein passives Belüftungssystem zum Druckausgleich, wie wir es von den Pro-Modellen bereits kennen. Damit erhöhe Apple den Tragekomfort der In-Ears, wenn diese über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Die Länge der Ladehülle wirkt auf dem Bild kürzer als jene des Cases bei den AirPods Pro. Bei der Akkulaufzeit soll es hingegen zu keinen Fortschritten kommen: Während Bloomberg behauptet, Apple erhöhe diese ein wenig, geht 52audio davon aus, dass diese unverändert bei etwa fünf Stunden liege. 3D-Audio könnte erstmals seinen Weg auf die regulären AirPods finden: Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass das Feature auch beim Einstiegsmodell Verwendung findet.