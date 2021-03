Zwei Leaks: Hat Samsung Apples Kamera-Pläne ausgeplaudert? +++ Ein mysteriöser glänzender Apple Pencil

iPhone mit Periskopkamera spätestens 2022?



Quelle: Oppo

Die Kameraausstattung moderner Smartphones stößt zunehmend an Grenzen. Systeme mit drei oder vier Objektiven sind mittlerweile nicht nur bei Flaggschiffen an der Tagesordnung. Das Design mit Kamerabuckeln, welche auch die aktuellen iPhones aufweisen, ist allerdings nicht nach jedermanns Geschmack. Einen Ausweg aus diesem Dilemma könnten stufenlose Zoom-Objektive weisen.Der südkoreanische Hersteller Samsung beispielsweise setzt ein solches System bereits ein, und zwar im Galaxy S21 Ultra. Besonderheit der Kamera mit 10-fach-Zoom ist, dass es sich dabei um ein Modul mit einem Periskop-Objektiv handelt, welches das Licht im 90-Grad-Winkel zum Sensor leitet. Der für seine häufig zutreffenden Prognosen bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat vor einigen Monaten Hinweise darauf erhalten, dass Apple bei künftigen iPhones spätestens ab 2022 ebenfalls auf Periskopkameras umsteigen wird. Dass man sich in Cupertino eingehend mit diesem Thema befasst, zeigt ein Patentantrag des Unternehmens, welcher schon vor geraumer Zeit eingereicht wurde.DigiTimes meldete vor einigen Wochen darüber hinaus, dass Apple die Kameramodule mit Periskop-Objektiven von Samsung beziehen werde. Diese Meldung erhält jetzt eine indirekte Bestätigung, denn Samsung Electro-Mechanics, ein Tochterunternehmen des südkoreanischen Konzerns, beliefert nach eigenen Angaben ab 2022 einen "weltweit tätigen Smartphone-Hersteller" mit einem solchen System. Das berichtet News18 . Es liegt nahe, dass es sich dabei um den iPhone-Konzern handelt, denn bisherige Kunden von Samsung Electro-Mechanics wie etwa Xiaomi oder Oppo wären in der Ankündigung aller Wahrscheinlichkeit nach namentlich erwähnt worden. Apple besteht hingegen in der Regel auf größtmöglicher Vertraulichkeit, wenn es um künftige Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern geht.Glaubt man einem aktuellen Tweet von "Mr. White", dann präsentiert Apple in nicht allzu ferner Zukunft einen überarbeiteten Apple Pencil. Der bekannte Leaker hat auf Twitter ein entsprechendes Foto veröffentlicht. Die mögliche dritte Generation des Eingabestifts unterscheidet sich demnach äußerllich nicht grundlegend von der aktuellen Version, erhält aber wieder eine glänzende Oberfläche. Beim Apple Pencil 2 für iPad Pro und iPad Air 4 hatte sich Apple im Unterschied zur ersten Ausgabe für ein mattes Finish entschieden. Zudem ist die auf dem Bild zu sehende austauschbare Spitze etwas größer als bei den bisherigen Modellen. Angaben zur Technik des kommenden Stifts und zum Ursprung des Fotos macht Mr. White nicht.