Beta-Feedback zu macOS 12.3: Nutzer berichten über nervige Finder-Fehlermeldungen

Die Beta von macOS 12.3 stellt diverse neue Features in Aussicht. Dazu gehören unter anderem Universal Control, Erweiterungen für den Schlüsselbund und mehr. Wer angesichts der hinzukommenden Funktionen mit dem Gedanken spielt, schon vor der offiziellen Veröffentlichung auf die kommende Monterey-Version umzusteigen, sollte eines bedenken: Die Beta von macOS 12.3 bietet nicht nur größere Feature-Neuerungen, sondern enthält – wie von Vorab-Versionen gewohnt – auch einige Bugs. Zu den Auffälligkeiten zählen sporadische Einblendungen von Finder-Hinweisfenstern, die über eine nicht gefundene Datei berichten.Der Text der besagten Finder-Fehlermeldung ist denkbar generisch: "The file can’t be found" (Datei kann nicht gefunden werden). Um welche Datei(en) es konkret geht, verrät macOS 12.3 nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler, sondern "nur" um einen kleineren Anzeige-Bug. Die installierten Anwendungen und gespeicherten Inhalte des jeweiligen Apple-Rechners sollen nicht gefährdet sein.Da das Problem jedoch oft zahlreiche entsprechende Finder-Einblendungen mit sich bringt, müssen Nutzer jedes einzelne Fenster einzeln wegklicken. Je nach Anzahl der abgebildeten Hinweis-Fenster kann das auf Dauer die Nerven des jeweiligen Anwenders auf die Probe stellen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, per Holzhammer-Methode den Finder neu zu starten (Apfel in der Menüleiste > Sofort beenden > Finder anwählen > Sofort beenden klicken). In dem Fall werden alle Hinweisfenster zur nicht gefundenen Datei sofort geschlossen.Der Fehler tritt meist nach längeren Ruhezuständen des jeweiligen Macs auf. Sobald der Nutzer den Apple-Rechner wieder aufweckt, zeigt der Finder plötzlich die unspezifische Fehlermeldung bezüglich der nicht gefundenen Datei an. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen aus Cupertino das Problem mit der nächsten Beta-Aktualisierung von macOS 12.3 behebt – oder ob Beta-Tester noch länger mit dem Bug leben müssen.Ein anderer Fehler in der aktuellen Beta von macOS 12.3 betrifft eine bei manchen Nutzern auftauchende Boot-Schleife, falls die Monterey-Beta zusätzlich zu einer Catalina-Partition mit aktivierter FileVault-Verschlüsselung installiert ist. In dem Fall ist die Anmeldung in Catalina unter Umständen nicht mehr möglich, da der Rechner nach dem Catalina-Boot immer wieder neu startet.