AirPods-Firmware: Updates künftig auch über Macs möglich?

macOS 12.3 birgt Hinweis auf AirPods-Update-Framework

Firmware-Updates nicht manuell durchführbar

AirPods nehmen bei Firmware-Aktualisierungen eine Sonderrolle in Apples Hardware-Portfolio ein. Während die meisten sonstigen Produkte des Unternehmens (wie iPhone, iPad oder MacBook Pro) manuelle Updates unterstützen, die der Nutzer selbst anstoßen kann, sieht es bei den kabellosen Bluetooth-Kopfhörern anders aus. Hier läuft das Firmware-Update über einen automatischen Prozess. Hinzu kommt die Voraussetzung, die Firmware-Übertragung über ein gekoppeltes iPhone oder iPad einzuleiten. Macs blieben diesbezüglich bislang außen vor. Das wird sich voraussichtlich bald ändern.Die erste Beta-Version von macOS Monterey 12.3 birgt Hinweise auf eine neu hinzukommende Update-Funktion für AirPods. Bei genauerer Betrachtung der kommenden macOS-Version und des dazugehörigen Programmcodes tritt ein Framework zutage, das für den Update-Vorgang der AirPods verantwortlich ist. Darüber kann die Firmware-Aktualisierung der AirPods auch über Apple-Rechner durchgeführt werden. 9to5mac hat die Funktionsweise der Schnittstelle bereits bestätigt. Dem Artikel zufolge ließ sich die Firmware der AirPods Pro über einen damit verbundenen Apple-Rechner mit installierter Beta von macOS 12.3 auf den neuesten Stand bringen. Ob Apple das Feature auch offiziell in der finalen Version des nächsten Monterey-Updates beibehält, bleibt abzuwarten – falls es so kommt, würde es AirPods-Nutzern eine zusätzliche Möglichkeit geben, die Firmware ihrer kabellosen Kopfhörer aktuell zu halten. Die Firmware-Version des jeweiligen AirPods-Modells wird jedoch auch in der neuen macOS-Beta nicht angezeigt. Dafür wird weiterhin ein iDevice benötigt.Was sich trotz des neuen AirPods-Frameworks in macOS 12.3 nicht ändert: Auch über das Mac-Betriebssystem laufen die AirPods-Aktualisierungen weiterhin automatisiert ab. Anwender haben also weiterhin kaum eine Möglichkeit, den Update-Prozess selbst anzustoßen und müssen stattdessen auf ein automatisches Gelingen hoffen. Apple nennt lediglich die Bluetooth-Verbindung der Kopfhörer mit einem iPhone oder iPad als Voraussetzung für ein Firmware-Update. Im Anschluss sollen die AirPods zurück in ihre Ladeschale (AirPods Max: in Ladehülle) gelegt und dieses mit dem Strom verbunden werden – doch auch hier ist nicht garantiert, dass die Methode sofort funktioniert. Manchmal ist schlicht Geduld gefragt.