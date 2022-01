iOS 15.4 und macOS 12.3 als erste Beta: Apple startet in die nächste Betaphase

One Drive und DropBox: In macOS 12.3 nicht mehr funktionstüchtig

Auch neue Beta von Big Sur

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Beta 1, Buildnummer: 21E5196i (veröffentlicht: 27.01.2022)

iOS 15.4, Beta 1: Buildnummer: 19E5209h (veröffentlicht: 27.01.2022)

iPadOS 15.4 Beta 1: Buildnummer: 19E5209h (veröffentlicht: 27.01.2022)

watchOS 8.5 Beta 1: Buildnummer: 19T5212h (veröffentlicht: 27.01.2022)

tvOS 15.4 Beta 1: Buildnummer: 19L5409j (veröffentlicht: 27.01.2022)

Gerade gestern hat Apple die letzte größere Updatereihe veröffentlicht und macOS 12.2 sowie iOS 15.3 auf den Weg gebracht. Allerdings handelte es sich dabei um recht überschaubare Aktualisierungen, denn die Entwicklungsabteilungen konzentrierten sich in erster Linie auf Sicherheitsverbesserungen. Wie immer lässt Apple aber nicht viel Zeit verstreichen, bis die Arbeit an den nächsten Versionen beginnt. Ab sofort stehen nämlich die ersten Betaversionen von macOS Monterey 12.3, iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 sowie tvOS 15.4 über den Entwicklerbereich zur Verfügung. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms haben hingegen noch keine Möglichkeit, auf die jeweiligen Vorab-Builds zuzugreifen.Apple dokumentiert üblicherweise erst zu einem späteren Stadium der Betaphase, auf welche konkreten Änderungen man sich einzustellen hat. Die Entwicklergemeinde ist aber nicht untätig, weswegen die Neuerungen sehr bald durchsickern dürften. Sobald die Neuerungen der kommenden Systemupdates bekannt sind, aktualisieren wir diese Meldung oder tragen die Änderungen in einem separaten Artikel zusammen.Eine Anpassung wurde bereits vorab publik, Apple plant anscheinend Änderungen hinsichtlich der systemseitigen Anbindung an Cloud-Dienste. Sowohl von Microsoft als auch von Dropbox war nämlich zu hören, dass es bald funktionelle Einschränkungen gibt bzw. macOS 12.2 die letzte Version ist, unter der OneDrive und Dropbox wie bisher arbeiten (siehe Meldung: ).Apple dokumentiert in den Notizen zu macOS 12.3, dass eine Programmierschnittstelle wegfällt, welche von Microsoft One Drive wie auch von Dropbox genutzt wird – allerdings stellt Apple eine neue Schnittstelle in Aussicht, welche sich aktuell in der Beta-Phase befindet.Apple hat neben den neuen Beta-Versionen für die aktuellen Betriebssystemreihen auch eine neue Vorabversion von macOS Big Sur veröffentlicht: macOS 11.6.4 steht ab sofort ebenfalls als erste Beta-Version zum Download bereit. Dies könnte darauf schließen lassen, dass Apple aufgrund einer Sicherheitsverbesserung eine tiefgreifender Änderung durchführte, welche externe Tests nötig macht.Mit der Eröffnung einer neuen Betaphase hält Apple die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal App Store Connect bereit. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer: