macOS Big Sur erscheint bald – ein Überblick der Neuerungen

Das nächste große macOS-Update steht bevor. Nachdem Apple nun eine RC-Version ("Release Candidate") verteilte, dürfte es sich nur noch um wenige Tage handeln. Man kann davon ausgehen, dass Apple auf dem Event am Dienstag entweder das Veröffentlichungsdatum nennt oder direkt die sofortige Verfügbarkeit verkündet. Eine Freigabe in der kommenden Woche gilt indes als weitgehend sicher. Wir fassen in dieser Meldung noch einmal die wichtigsten Informationen rund um das neue System zusammen, welches auf die Versionsnummer 11 hört. Generell kann man sagen: Design und Vorbereitungen auf Apple Silicon waren die wesentlichen Baustellen für Apple, an der Feature-Front tat sich nicht ganz so viel.Man sieht schon auf den ersten Blick, wie viel sich an der Oberfläche von macOS getan hat. Anders als bei der Designumstellung von macOS 10.10 Yosemite tat Apple diesmal mehr, als nur die Optik von Icons anzupassen. Stattdessen führte Apple eine neue Designsprache ein, welche in den bisherigen Diskussionen sehr viel Zuspruch fand. Kurz zusammengefasst: Es wird wieder plastischer, farbenfroher und ausdrucksstärker. Altbekannte Elemente wie Sheets und Dialoge erhielten zudem eine Generalsanierung und verhalten sich anders – beispielsweise fahren Sheets nicht mehr aus dem Fenster aus, sondern erscheinen in der Mitte des Bildschirms. Einen Vergleich zwischen Catalina und Big Sur mit vielen Screenshots finden Sie in diesem Artikel: Wie bei iOS und iPadOS hat Apple auch unter macOS Big Sur die Maps-App überarbeitet. Apple bietet neben besserer Routenplanung auch Content-Empfehlungen, um sehenswerte Orte zu finden. iMessage wurde ebenfalls aktualisiert und auf den Stand der iPad-Version gebracht. Weitere Neuerungen sind das übersichtlichere Kontrollzentrum sowie ein großes Safari-Update mit mehr Geschwindigkeit und einer integrierten Übersetzungs-Funktion. Zukünftige Systemupdates sollen zudem wesentlich schneller ablaufen, denn ein größerer Teil der Aktualisierung findet bereits im Hintergrund statt, während der Nutzer noch normal arbeitet.Für die bevorstehenden ARM-Macs ist macOS 11 Big Sur erforderlich, Catalina läuft auf den Geräten nicht. Gleichzeitig beendet Big Sur aber auch die Software-Ära diverser älterer Macs. Mindestens muss es ein Gerät der folgenden Jahrgänge sein: