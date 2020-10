Drei neue Macs in macOS Big Sur 11.0.1 angedeutet

Bundles zu neuen Macs

MacBook Pro? iMac?

Neue Macs kündigen sich normalerweise schon einige Wochen vorher durch eindeutige Hinweise an. Einerseits gilt die bekannte eurasische Produktdatenbank als Fundgrube, dort lässt sich bevorstehende Hardware oft schon Monate vorher finden, anderseits gibt es immer wieder auch Hinweise in den Systemtiefen. Nachdem die zehnte Beta von macOS Big Sur 11.0 bereits einen neuen Mac referenzierte, sind in der gerade erst veröffentlichten ersten Beta von macOS Big Sur 11.0.1 nun zwei weitere Modelle aufgetaucht – womit Apple drei Baureihen nennt, die bald erscheinen dürften.Neben den Bundles 2020e für den iMac 27" oder 2020c für das MacBook Pro 13" waren auch 2020h, 2020f, 2020g zu finden – zwei davon kamen wie erwähnt mit der neuen Beta hinzu. Es ist zwar nicht hundertprozentig sicher, dass es sich dabei um "Apple Silicon"-Macs handelt, angesichts des Zeitpunkt sollte man aber tendenziell eher von ARM- als von Intel-Geräten ausgehen. Auch bezüglich der Produktlinien kann man begründet spekulieren. Einer der Identifier bezieht sich ziemlich sicher auf das ARM-MacBook, welches die Leakergemeinde einhellig vorhersagt. Dieses wird wohl den Weg in die neue Chip-Ära einleiten und vor allem die Effizienzvorteile der A-Chips ausspielen.Ebenfalls im Gespräch war der ARM-basierte iMac, wenngleich dieser wohl nicht vor dem Frühjahr 2021 erscheint, sowie ein weiteres Notebook. Ob es neben dem MacBook weiterhin noch ein MacBook Air gibt, ist fraglich. Denkbare Kandidaten für eine zügige ARM-Aktualisierung wären auch das MacBook Pro sowie der Mac mini. Ming-Chi Kuo hatte im Sommer ausgeführt, das MacBook Pro könnte noch in diesem Jahr auf Apple Silicon umgestellt werden.Gerade erst sorgte aber die Erwähnung eines Intel-basierten MacBook Pro 2020 für Aufsehen, welches Apple in einer Updatebeschreibung nannte. Da es sich um ein Update für Boot Camp handelte, das bekanntlich für ARM-Macs nicht zur Verfügung steht, muss es sich um ein Intel-Modell handeln (siehe: ). Theoretisch möglich wäre damit, dass dieses Modell mit einem der drei neuen Identifier gemeint ist.