macOS 12.3 & iOS 15.4: Apple gibt 5. Beta an Entwickler heraus

Man darf sich auf viele Funktionen freuen

Bald Public Beta

Aktuelle Testversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Beta 5, Buildnummer: 21E5227a (veröffentlicht: 01.03.2022)

iOS 15.4, Beta 5: Buildnummer: 19E5241a (veröffentlicht: 01.03.2022)

iPadOS 15.4, Beta 5: Buildnummer: 19E5241a (veröffentlicht: 01.03.2022)

watchOS 8.5, Beta 5: Buildnummer: 19T5241a (veröffentlicht: 01.03.2022)

tvOS 15.4, Beta 5: Buildnummer: 19L5440a (veröffentlicht: 01.03.2022)

Die kommenden großen Updates stehen in den Startlöchern, viel Zeit vergeht bis zur Freigabe nicht mehr. Im Falle von macOS 12.3, iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 sowie tvOS 15.4 ist am heutigen Abend die fünfte Beta-Version für Entwickler erschienen – und somit ist es wahrscheinlich, dass Apple in den kommenden Wochen den Release Candidate oder gar direkt die finalen Versionen der kommenden Updates herausgibt.Verglichen mit den vorherigen Aktualisierungen für iOS 15 und macOS 12 Monterey handelt es sich diesmal um das mit Abstand größte Update. Eine der wichtigen Neuerungen, Universal Control für Macs und iPads ist erstmals mit von der Partie, hätte hingegen schon sehr viel früher erscheinen sollen. Der neue Maskenmodus (iPhone 12 und iPad 13) zur Erkennung der Nutzer trotz Tragen eines Mund-/Nasenschutz ist eine willkommene Verbesserung, auch der iCloud-Schlüsselbund gewann hinzu. Wie immer finden Sie die lange Liste an Artikeln zu den konkreten Verbesserungen unterhalb dieser Meldung.Normalerweise vergehen etwa 12 bis 48 Stunden, bis Apple die aktuellen Entwicklervorabversionen auch im kostenlosen Public-Beta-Programm zur Verfügung steht – aber nur, wenn in dieser Zeit keine eklatanten Fehler auffallen.Apple stellt derzeit die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal App Store Connect zur Verfügung. Sie sehen in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer samt Datum der Veröffentlichung.