Praktische Neuerung in iOS 15.4: Lästige Mitteilungen von Automationen deaktivieren

Automationen erzeugen Push-Mitteilungen

Apple vereinfacht das Deaktivieren lästiger Hinweise

Anders als macOS beherrschten iOS und iPadOS von Haus aus bis vor einigen Jahren keine Automatisierungen. Apple stellte im App Store jedoch seit 2017 ein kostenloses Werkzeug namens Kurzbefehle zur Verfügung und integrierte es mit iOS 13/iPadOS 13 dann schließlich ins Betriebssystem für iPhone und iPad. Nutzer der Smartphones und Tablets aus Cupertino können damit auf einfache Art und Weise kleinere Aufgaben, aber auch ziemlich komplexe Abläufe programmieren. Diese lassen sich nicht nur mithilfe der auch als "Shortcuts" bekannten Anwendung aufrufen, sondern auch durch Sprachbefehle.Die in der Kurzbefehle-App angelegten Automationen ermöglichen es auch, Aktionen gezielt etwa zu bestimmten Uhrzeiten durchführen zu lassen. Beispielsweise kann man auf diese Art und Weise auf iPhone und iPad dynamische Hintergrundbilder erstellen; eine entsprechende Schritt-für-Schritt-Anleitung hat MacTechNews bereits vor geraumer Zeit veröffentlicht. Allerdings führt in diesem Fall jeder Wallpaper-Wechsel dazu, dass auf Smartphone oder Tablet sowie einer mit dem iPhone gekoppelten Apple Watch eine entsprechende Mitteilung ausgegeben wird. Die Push-Nachrichten lassen sich zwar mithilfe eines wenig intuitiven Workarounds deaktivieren, das ist jedoch nicht von Dauer. Nach einem Neustart oder Update sowie sporadisch auch ohne ersichtlichen Grund erscheinen die von vielen Nutzern als lästig empfundenen Hinweise wieder.Künftig vereinfacht Apple das Deaktivieren dieser Mitteilungen erheblich. Der Entwickler und Twitter-User Florian Bürger entdeckte in der Betaversion von iOS 15.4 eine neue Option, mit der sich die Push-Nachrichten bereits während der Erstellung einer Automation unterdrücken lassen. In der kommenden Ausgabe des Betriebssystems für iPhone und iPad genügt also das Umlegen eines Schalters, und die Hinweise erscheinen nicht mehr. Das gilt allerdings ausschließlich für Automationen. Einfache Kurzbefehle wie etwa solche, mit denen App-Icons auf dem Homescreen durch eigene Symbolbilder ersetzt werden, lösen auch in Zukunft vor entsprechende Mitteilungen aus.