iOS 15.4 und macOS 12.3: Passwörter ohne Benutzernamen sind im Schlüsselbund bald Geschichte

Aus für Passwörter ohne Benutzernamen im Schlüsselbund

Schlüsselbund mit vielen Verbesserungen

Langweilige Updates, die mit einigen Fehlerbehebungen einhergehen und ansonsten kaum nennenswerte Features beinhalten, werden iOS und iPadOS 15.4 sowie macOS 12.3 eher nicht: Die Aktualisierungen sind erstaunlich umfangreich und liefern neben kleineren Verbesserungen auch längst angekündigte Funktionen wie „Universal Control“ nach. Viele der Neuerungen sind alles andere als sofort ersichtlich: So finden Nutzer in der Beta-Phase der Updates immer wieder Features, welche alltägliche Aufgaben mit den Geräten deutlich erleichtern. Beim iCloud-Schlüsselbund tut sich beispielsweise so einiges.Registriert sich ein Anwender auf einer neuen Internetseite oder loggt sich dieser erstmals dort ein, verweist Safari üblicherweise auf den iCloud-Schlüsselbund. Mit seiner Hilfe lassen sich rasch und unkompliziert komplexe und schwer zu erratende Passwörter erstellen, außerdem speichert er die Anmeldeinformationen ab – und hält diese auf dem Mac, iPhone und iPad synchron. In einigen Fällen ist Safari jedoch nicht in der Lage, dem vorgeschlagenen oder selbst erstellten Passwort einen Benutzernamen zuzuweisen. Für den Anwender ist das in weiterer Folge recht ärgerlich: Zwar speichert der Schlüsselbund das Passwort auf Wunsch trotzdem ab, allerdings sorgen die dort lose anzutreffenden Daten später vielfach für Irritationen. iOS 15.4 und macOS 12.3 bieten in dieser Sache Abhilfe.Sofern Safari einen Benutzernamen nicht identifizieren kann, wird der Browser von sich aus aktiv und zeigt ein Pop-up-Fenster an. Der Anwender muss nun die fehlende Information ergänzen, ehe die Daten im Schlüsselbund gespeichert werden. Damit wird sichergestellt, dass künftig jedes Passwort eindeutig zuordenbar ist. Neben dieser Neuerung gibt es noch weitere Funktionen für den iCloud-Schlüsselbund, die mit den kommenden Updates Einzug halten. So lassen sich Notizen für gesicherte Login-Informationen hinzufügen und Sicherheitsempfehlungen können bei Bedarf für einzelne Einträge deaktiviert werden (siehe hier ).