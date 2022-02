Apples Tap to Pay im Detail – die Funktionen der neuen Zahlungslösung

Einige Strings verraten die Funktionalität

iPhone ist bereit, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren

Halten Sie Ihre Karte oder Gerät an das iPhone des Händlers und warten Sie auf den Ton

Um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, müssen Sie NFC aktivieren

Zu Ihrer Sicherheit ist das Zeitfenster abgelaufen. Beginnen Sie erneut, die Zahlung zu akzeptieren

Verschiedene "Reward Passes" angewendet (Anm.: Dabei handelt es sich um Kundenkarten für Bonusprogramme)

Bezahle %@ %@

Rückerstattung von %@ %@

Versuchen Sie es erneut und halten Sie die Karte länger ans Gerät

Verwenden Sie Ihr iPhone, um kontaktlose Zahlungen von Kredit- und Debitkarten, Apple Pay oder anderen Zahlungsdiensten zu akzeptieren

Einige Stunden vor Veröffentlichung der zweiten Beta von iOS hatte Apple eine wichtige Neuerung bereits per Pressemitteilung angekündigt. Apples Aktivität als Zahlungsanbieter wird demnach wesentlich ausgebaut – genauer gesagt vereinfacht das Unternehmen die Möglichkeit, Zahlungsdienstleistungen anzubieten. Die grundsätzliche Idee lautet, dass ohnehin schon die meisten ein iPhone in der Tasche haben. Gerade in den USA und im Business-Bereich ist das iPhone der deutliche Marktführer. Mit iOS 15.4 will es Apple ermöglichen, aus einem gewöhnlichen iPhone ein NFC-Zahlungsterminal zu machen. Die teils horrenden Mieten für aktuelle Kassensysteme bzw. NFC-Terminals fielen damit zugunsten einer wesentlich unkomplizierten Lösung weg. Inzwischen gibt es einige weitere Details, wie das System funktionieren soll.Die finale Version von Tap to Pay benötigt eine spezielle App, um die Funktionalität freizuschalten. In der iOS-Beta ist hingegen sofortige Inbetriebnahme möglich – wenn man als Drittanbieter bereits auf die neuen Schnittstellen zugreifen und die eigene Lösung installieren kann. Aus einigen Codepassagen geht hervor , welche Meldungen das System ausgibt:Hierzulande muss man sich aber bekanntlich noch lange gedulden, bislang gibt es keine öffentlich kommunizierten Pläne, das Feature außerhalb der USA anzubieten. Sowohl Stripe als auch Shopify kündigt für Apples Heimatmarkt bereits an, die Plattform zeitnah zu unterstützen. Drittanbieter sind insofern wichtig, als es mit der reinen NFC-Zahlung natürlich nicht getan ist – immerhin müssen Zahlungen auch Bestellungen bzw. Artikeln zugeordnet und an ein Warensystem angeknüpft sein. Die Apple Stores will Apple ebenfalls im Laufe des Jahres umstellen, dies allerdings ebenfalls nur in den USA.