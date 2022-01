Neue Features in tvOS 15.4 Beta: Erweitertes Wiedergabe-Menü, intuitivere AirPods-Einstellungen und mehr

Neuer Lautstärke-Button und "Up Next"-Reiter

Runderneuertes Audio-Menü für AirPods

Die jüngsten Betas von macOS, iOS und Co. sorgten – dank neuer Features wie Universal Control – in der Apple-Community bereits für Aufsehen. Doch auch das im Vergleich zu iPhones und Macs manchmal etwas im Schatten stehende Apple TV hat dank tvOS 15.4 einige neue Funktionen zu bieten, die das Nutzungserlebnis optimieren sollen. Konkret geht es um ein erweitertes Wiedergabe-Menü, ein runderneuertes Audio-Menü (falls AirPods zum Einsatz kommen) und mehr.Sigmund Judge von Screen Times geht in einer Reihe von Tweets auf die neuen Features der ersten Entwickler-Beta von tvOS 15.4 ein. Zunächst widmet er sich dem Wiedergabe-Menü, das während einer Serie oder einem Film angezeigt wird. Zusätzlich zu den schon bekannten Bedienelementen wie Sprachauswahl, Untertitel oder Bild-in-Bild-Funktion ist in tvOS 15.4 auch ein neuer Lauter/Leiser-Button integriert. So können Anwender die Lautstärke des jeweiligen Inhalts fortan auch über das Bildschirmmenü bestimmen.Apropos Onscreen-Menu: Apple hat in tvOS 15.4 eine zusätzliche Schaltfläche ergänzt, über die weitere Serien oder Filme schneller als zuvor anwählbar sind. Schon bekannt ist die "Info"-Box, die sich per Wischgeste einblenden lässt. Nutzer sehen darin eine kurze Inhaltsangabe inklusive Genre-Informationen und Rotten-Tomatoes-Bewertung. Auch ein Button für "Von Anfang an" steht zur Verfügung, um das jeweilige Video erneut von Beginn an zu starten. tvOS 15.4 ergänzt die Info-Box des Menüs um einen zweiten Reiter: "Up Next". Wer die Funktion anwählt, sieht zum jeweiligen Inhalt passende Filme oder Serien – bei Letzteren sind auch weitere Episoden anwählbar.Wer Apple-Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Feature (ANC) – wie AirPods Pro und AirPods Max – im Zusammenspiel mit dem Apple TV nutzt, erhält mit tvOS 15.4 eine neue Ansicht der dazugehörigen Optionen. Auch 3D-Audio ist darüber an- und abschaltbar. Judge beschreibt das neue Audio-Menü im Vergleich zur Vorversion als intuitiver. Zudem werde die verfügbare Display-Fläche besser ausgenutzt, was das Menü übersichtlicher mache.Zu den weiteren neuen Features von tvOS 15.4 zählt die Möglichkeit, das Apple TV mit Captive-WiFi-Netzen zu verbinden – entsprechende WLAN-Verbindungen kommen beispielsweise in vielen Hotels zum Einsatz.