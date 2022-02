iOS 15.4 Beta 3: Neue Features für Podcast-App und Hinweis auf Notfall-Kontakte

Podcast-App mit neuen Filter-Optionen

Hinweis auf Notruf-Kontakte

Die ersten Beta-Versionen von iOS 15.4 deuten bereits auf größere neue Features für Apples mobiles Betriebssystem hin. Dazu gehört unter anderem Universal Control (für geräteübergreifendes Arbeiten mit Tastatur und Maus). Auch Face ID mit aufgesetzter Atemschutzmaske wird unterstützt. Hinzu kommen Neuerungen für die Podcast-App und eine Erinnerung für die Eingabe von Notruf-Informationen, wie die dritte Beta von iOS 15.4 zeigt.Apple hat die hauseigene Podcast-Anwendung in der aktuellen Beta-Version von iOS 15.4 um zusätzliche Filter erweitert, um Nutzern mehr Übersicht beim Finden und Verwalten ihrer Podcast-Inhalte zu bieten. Das Feature steht sowohl in der Podcast-Bibliothek des Anwenders als auch im Podcast-Katalog der Software zur Verfügung. Die Episoden eines jeweiligen Podcasts lassen sich fortan anhand folgender Kategorien filtern: Abgespielt, Nicht abgespielt, Gesichert und Heruntergeladen. Nutzer können die Filter via Fingertipp auf den Episoden-Bereich oder die Gesamtansicht einstellen – dort werden alle Sortiermöglichkeiten aufgelistet. Zusätzlich stellt die neue Beta-Version von iOS 15.4 eine Filteransicht für Staffeln bereit. Statt alle Episoden in einer einzelnen Liste zu präsentieren, lassen sich die einzelnen Folgen nach Staffeln sortiert anzeigen.Apple weist übrigens explizit auf die neuen Filter-Features hin: Wer die Podcast-App nach der Installation der Beta 3 von iOS 15.4 startet, erhält beim ersten Öffnen des Programms eine Kurzübersicht der genannten Funktionen.Eine weitere Neuerung der Beta 3 betrifft die in den Systemeinstellungen festgelegten Notruf-Optionen. Die Einstellungen erinnern Nutzer per rotem Hinweispunkt daran, die Informationen im Bereich "Notruf SOS" auf den aktuellen Stand zu bringen. Konkret geht es um die eingetragenen Notruf-Kontakte, die im Fall eines Notfalls benachrichtigt werden sollen.Bisherigen Beobachtungen zufolge erscheint die Mitteilung nur, wenn Nutzer bislang keine Notruf-Kontakte hinterlegt haben. Besagte Kontakte erhalten eine Benachrichtigung inklusive des Standorts des jeweiligen iPhones, wenn der Anwender die Notruf-Funktion nutzt. Mit der Erinnerung an die Notruf-Funktion möchte Apple möglicherweise mehr Menschen über die Existenz des Features informieren, das bislang vor allem im Zusammenhang mit der Apple Watch bekannt ist.