macOS 11 auf alten Macs: Patched Sur macht es möglich

"Patched Sur" ermöglicht macOS 11 auf alten Macs

Systeme laufen nach dem Update einwandfrei

FileVault muss vor der Installation deaktiviert werden

Apple versorgt nicht nur iPhones und iPads jahrelang mit Betriebssystem-Updates, auch Mac-Besitzer kommen über lange Zeit in den Genuss von Aktualisierungen. Irgendwann ist aber dann doch der Zeitpunkt erreicht, an dem man in Cupertino einen Schlussstrich zieht. Ältere Computer des kalifornischen Konzerns fallen dann unwiderruflich aus der Liste der zu einer neuen macOS-Version kompatiblen Geräte.Eine Gruppe von Entwicklern hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, alte Macs mithilfe einer quelloffenen Software in die Lage zu versetzen, macOS 11 Big Sur auszuführen. Das von Ben Sova initiierte Projekt trägt den beziehungsreichen Namen "Patched Sur". Version 1.0 ist soeben erschienen und steht auf GitHub zum Download bereit. Bei der Software handelt es sich um einen sogenannten UI-Patcher, welcher einen von Apple nicht mehr unterstützten Mac auf die Installation von macOS 11 Big Sur vorbereitet. Den Angaben des Entwicklerteams zufolge lässt sich das mit wenigen Mausklicks erledigen, tiefere Systemkenntnisse oder gar Programmiererfahrung sind nicht erforderlich.Mithilfe von "Patched Sur" lässt sich macOS 11 Big Sur auf allen nicht von Apple unterstützten Macs der Modelljahre 2012 und 2013 installieren. Laut den Angaben der Entwickler sind beim Einsatz des aktuellen Betriebssystems auf diesen älteren Rechnern kaum Einschränkungen zu befürchten, die Systeme laufen in aller Regel einwandfrei. Auf einigen Geräten funktioniert WLAN zwar nach der Installation von Big Sur zunächst nicht, dieses Problem kann allerdings durch ein paar Mausklicks schnell behoben werden. Macs, die 2010 oder 2011 erschienen sind, lassen sich ebenfalls dank "Patched Sur" updaten, wegen fehlender Grafikbeschleunigung werden sie allerdings extrem träge. Die Entwickler raten daher nicht zum Einsatz von macOS 11 auf diesen Geräten.Eine Installationsanleitung sowie eine Liste aller kompatiblen Macs haben die Entwickler von "Patched Sur" im einem Wiki auf GitHub veröffentlicht. Vor dem Einsatz der Software muss FileVault in den Systemeinstellungen deaktiviert werden, da andernfalls das Booten in den Wiederherstellungsmodus nicht möglich ist. Nach der Installation von macOS 11 Big Sur passt der UI-Patcher einige Kernelextensions an und stellt damit die Kompatibiliät von Treibern sicher. Vor der Nutzung von "Patched Sur" sollte man natürlich aus Sicherheitsgründen ein Backup des kompletten Systems anfertigen.