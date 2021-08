Scannen nicht möglich: Apple will Probleme in Big Sur angehen und liefert Workaround

Support-Artikel erschienen…

…samt Lösungsvorschlag

Beenden Sie alle offenen Programme

Wählen Sie im Finder im Gehe-Zu-Menu die Option "Gehe zu Ordner…" aus

Geben Sie folgenden Pfad ein und drücken danach Return: /Library/Image Capture/Devices

Im erscheinenden Finder-Fenster klicken Sie nun doppelt auf den App-Namen, welcher auch in der Fehlermeldung gezeigt wurde. Es ist normal, dass sich an dieser Stelle keine sichtbare App öffnet.

Nun sollte das Scannen wieder normal funktionieren. Apple weist darauf hin, dass das Scannen aus einer anderen App mit einer ähnlichen Fehlermeldung fehlschlagen könnte – dann ist eine Wiederholung der Schritte notwendig.

Kurz nach dem Erscheinen von macOS Big Sur kamen erste Berichte auf, welche von Problemen beim Scannen berichten: Der Versuch, den Scanner mit dem Programm "Digitale Bilder" oder einem Dritthersteller-Programm anzusprechen, schlägt mit der Fehlermeldung "Sie haben nicht die notwendigen Rechte zum Öffnen der Applikation" fehl. Auch das Bearbeiten der Scanner und Drucker in den Systemeinstellungen wird bei manchen mit einem ähnlichen Fehler quittiert.Doch seit dem Erscheinen von macOS 11.5.1 am 26. Juli häufen sich die Berichte: Plötzlich melden sich viel mehr Nutzer in Foren und sozialen Medien mit dem Problem zu Wort – wieder andere sind aber nicht betroffen. Es scheint hierbei keinen Unterschied zu machen, welche Hersteller von Scanner oder Multifunktionsgerät zum Einsatz kommt: Es sind alle gängigen Marken, wie zum Beispiel Hewlett Packard, Canon, Brother und Samsung von dem Fehler betroffen.Nachdem der Fehler nun deutlich häufiger aufzutreten scheint, hat Apple einen Support-Artikel zu dem Thema veröffentlicht: Der Konzern stellt hier in Aussicht, dass das Problem in einem zukünftigen Software-Update behoben wird. Aufgrund der Häufigkeit ist davon auszugehen, dass Apple den Fehler baldig aus der Welt schafft.In dem Support-Artikel nennt Apple auch eine Lösungsmöglichkeit: Sobald der Fehler aufgetreten ist, soll man sich den Namen der App in der Fehlermeldung merken. Danach sind folgende Schritte notwendig: