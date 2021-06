Windows 11 inkompatibel mit allen Macs: Wie man es dennoch mit Boot Camp installiert

Systemvoraussetzungen

"Moderner" 64-Bit-Prozessor

1 GHz Taktfrequenz

Zwei Prozessorkerne

64 GB Festplatte/SSD

4 GB RAM

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

Trusted Platform Module 2.0 (TPM)

9-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1366x768 Pixeln

DirectX-12-Kompatible Grafikkarte

MacBook (Retina, 12", 2017)

MacBook Air (13", 2017)

MacBook Pro (15", 2016)

MacBook Pro (13", 2016, 4x Thunderbolt)

MacBook Pro (13", 2016, 2x Thunderbolt)

Mac mini (2018)

iMac Pro (2017)

iMac (Retina 5K, 27", 2017)

iMac (Retina 4K, 21,5", 2017)

iMac (21,5", 2017)

Mac Pro (2019)

Wie sich Windows 11 trotzdem installieren lässt

Durch Doppelklick das Windows-11-ISO-Image mounten

Den Inhalt des Images in einen neuen Order auf den Desktop kopieren

Windows-11-Image wieder unmounten/auswerfen (einfach auf den Papierkorb ziehen)

Windows-10-ISO-Image durch Doppelklick mounten

Im Windows-10-Image den "sources"-Ordner öffnen

Die Datei "Install.wim" auf den Desktop kopieren

Windows-10-Image unmounten/auswerfen (einfach auf den Papierkorb ziehen)

Die Datei "Install.wim" in "Install.esd" umbenennen (falls das Datei-Suffix nicht sichtbar ist, das Informations-Fenster im Finder mittels Befehl-i öffnen und dort die Umbenennung durchführen)

Den Ordner mit dem Inhalt des Windows-11-Images auf dem Desktop öffnen

Dort im Ordner "sources" die Datei "Install.esd" durch die Variante auf dem Desktop ersetzen

Zuerst das Festplattendienstprogramm öffnen (dies befindet sich in /Programme/Dienstprogramme)

Aus der Menuleiste Ablage Neues Image Image von Ordner… auswählen

Neues Image Image von Ordner… auswählen Den Windows-11-Ordner auf dem Desktop auswählen

Im darauffolgenden Sichern-Dialog unter "Image-Format" die Option "DVD/CD-Format" auswählen

Nun das Image auf dem Desktop sichern – dies hat allerdings das Suffix ".cdr"

cd Desktop

hdiutil makehybrid -iso -joliet -o -<NAMEDESISOS>.iso <NAMEDESCDRS>.cdr

Fertig – doch Vorsicht

Letzte Woche präsentierte Microsoft die nächste Generation von Windows – und bereits vorab landete eine Beta-Version im Internet. Windows 11 kann nun Android-Apps ausführen, bringt einen neuen App Store sowie einen an macOS angelehnten Look mit und soll das Arbeiten mit mehreren Programmen gleichzeitig verbessern. Macs können seit der Umstellung auf Intel-Chips im Jahr 2006 nativ Windows für x86-Chips mittels Boot Camp ausführen – ein Feature, welches mit den neuen M1-Macs nicht mehr zur Verfügung steht.Doch bei Windows 11 auf dem Mac gibt es Hürden. Offiziell unterstützt kein Intel-Mac die neue Windows-Generation. Die Systemvoraussetzungen von Windows 11 lauten:Die allermeisten Macs der vergangenen Jahre genügen den Systemvoraussetzungen – mit einer Ausnahme: Apples Firmware erlaubt aktuell nicht den Zugriff auf das TPM-Modul, weswegen dies auch nicht aus Windows heraus genutzt werden kann – obwohl die verbauten Intel-Prozessoren der folgenden Macs ein TPM-2.0-Modul mitbringen:Das TPM-Modul ist der Secure Enclave der Apple-Chips nicht unähnlich: Es ist ein Kryptographieprozessor, welcher unter anderem Schlüssel für Verschlüsselungsprozesse sicher speichert. Da Apple sich fortan auf wohl auf die M1-Macs konzentriert, ist wahrscheinlich nicht mit einem größeren Firmware-Patch für Intel-Macs zu rechnen, um diese Windows-11-Kompatibel zu machen.Noch sind keine offiziellen CD/DVD-Images von Windows 11 verfügbar – doch im Netz kursieren diverse Kopien. Für den heutigen Montag wird allerdings die erste, offiziell herunterladbare Beta-Version von Windows 11 im Windows-Insider-Programm erwartet.Um Windows 11 auf einem Mac zu installieren, braucht man neben dem Windows-11-ISO-Image auch ein Windows-10-ISO-Image. Folgende Schritte sind notwendig, um Windows 11 auf einem Mac ohne aktivem TPM-Modul zu installieren:Mit den obigen Schritten hat man einen Ordner mit einer gepatchten Windows-11-Installation erstellt, welches ohne die Überprüfung des TPM-Moduls auskommt. Nun gilt es, hieraus ein ISO-Image zu erstellen. Glücklicherweise bringt macOS alle notwenigen Dienstprogramme mit:Um das ".cdr"-Image in ein .iso umzuwandeln, einfach folgendes Terminal-Commando verwenden:Danach lässt sich die ISO-Datei im Boot-Camp-Dienstprogramm auswählen und von dieser booten. Doch Vorsicht: Windows 11 ist eine erste Beta-Version und nicht für den Produktiveinsatz gedacht. Es ist damit zu rechnen, dass viele Fehler auftreten und bestehende Programme, welche unter Windows 10 funktionierten, ihren Dienst verweigern.