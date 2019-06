macOS 10.15, iOS 13 & iPadOS 13 ab sofort in der zweiten Beta verfügbar

Kurzzusammenfassung: Was die nächste OS-Generation bringt

Buildnummern und Neuerungen in der 2. Entwicklerversion

macOS 10.15 Catalina Beta 2: 19A487l

iOS 13 Beta 2: 17A5508m

iPadOS 13 Beta 2: 17A5508m

watchOS 6 Beta 2: 17R5507l

tvOS 13 Beta 2: 17J5501l

Die WWDC-Keynote liegt bereits wieder zwei Wochen zurück und damit auch die Veröffentlichung der ersten Entwicklerversionen von macOS 10.15, iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 sowie watchOS 6. Da Apple zu Anfang einer jeden Betaphase stets zwei Wochen zwischen aktualisierten Builds verstreichen lässt, war heute auch mit dem Erscheinen der zweiten Testversionen zu rechnen. Diese stehen ab sofort für alle registrierten Entwickler zur Verfügung. Eine Public Beta für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms gibt es hingegen noch nicht. In den vergangenen Jahre ließ Apple meist erst zwei bis drei Entwicklerbetas verstreichen – wohl wissend, dass viele unbedarftere Nutzer nur aus Neugier am Testprogramm teilnehmen und sich über die Konsequenzen nicht bewusst sind, bei einem Produktivsystem auf Beta 1 zu setzen.Da Apple dem iPad nun ein eigenes System spendiert, das natürlich auf iOS basiert, gibt es ein weiteres Betriebssystem zu pflegen. Neuerungen wie den Dark Mode teilen sich die beiden Systeme, Funktionen wie Maus-Unterstützung oder Multi Window bleiben iPad-exklusiv. Apple spendiert dem iPad somit nicht nur eine auf die großen Displays optimierte Oberfläche, sondern auch zusätzliche Produktivitätsfunktionen. Die Buildnummer haben iPadOS und iOS dann allerdings wieder gemeinsam.Auf dem Mac steht das Ende von iTunes an, außerdem lässt sich das iPad als externes Display nutzen ("Sidecar"), Apple führt den Activation Lock für T2-basierte Macs ein – und außerdem dürften viele iPad-Apps demnächst auch für den Mac erscheinen, da "Catalyst" die Portierung vereinfacht. Unter tvOS ist Multiuser-Support sicherlich die wichtigste Änderung, bei watchOS 6 dürfen sich Anwender über neue Ziffernblätter, einen App Store auf der Uhr und neue Complications freuen. Eine ausführlichere Vorstellung der Systeme finden Sie unterhalb dieser Meldung.Sobald Neuerungen in den zweiten Betas der verschiedenen Systeme auftauchen, werden wir diese Meldung ergänzen. Leider macht Apple in der Updatebeschreibung selbst wir üblich keine detaillierten Angaben zu den konkreten Änderungen seit der letzten Beta.