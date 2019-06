Apple TV wird mit tvOS 13 zur Multimediazentrale für die ganze Familie

Individuelle Empfehlungen



Filme, Serien, Spiele und Musik: Apple wertet tvOS und damit Apple TV deutlich auf. Unter anderem präsentiert sich der Homescreen in einem vollständig neuen Design und das Control-Center wurde grundlegend überarbeitet. Erstmals erhält die Streamingbox Unterstützung für mehrere Benutzer.Durch den Multi-User-Support erhalten alle Nutzer eines Apple TV individuelle Empfehlungen zu Filmen, Serien und Musik. Bislang wurden die persönlichen Vorlieben nicht berücksichtigt, die Vorschläge richteten sich immer an alle User und stellten quasi eine Mischung aus deren Sehgewohnheiten dar. Die personalisierten Empfehlungen beziehen sich allerdings lediglich auf die TV-App und Apple Music, Apple Arcade bleibt in diesem Punkt zunächst außen vor. Der Wechsel von einem Benutzer zum anderen erfolgt im neu gestalteten Control-Center, dort haben die einzelnen User auch Zugriff auf wichtige Features. So können sie etwa das Apple TV in den Ruhezustand versetzen oder die Audioausgabe an einen anderen Lautsprecher oder Kopfhörer senden.Auf dem neu gestalteten Home-Bildschirm von tvOS 13 präsentieren die dort zu sehenden Apps eine Videovorschau im Vollbild. Beim Abspielen von Musik mit Apple Music zeigt Apple TV auf dem angeschlossenen Fernsehgerät in Echtzeit die Liedtexte an. Spiele in Apple Arcade lasen sich im neuen tvOS mit den Controllern der Xbox One und der Playstation 4 steuern. Last but not least spendiert Apple der Streamingbox neue Bildschirmschoner: In Zusammenarbeit mit der BBC entstanden Unterwasseraufnahmen in 4K und HDR.