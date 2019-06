Apple Watch: watchOS 6 mit eigenem App Store und vielen weiteren Neuerungen

App Store auf der Uhr

Apple aktualisiert die Betriebsysteme allesamt im Jahrestakt, weswegen es natürlich auch eine Neuauflage von watchOS gibt. Folgende Neuerungen hat Apple auf der WWDC-Keynote für watchOS 6 angekündigt, das nun unter anderem die Uhrzeit in allen Watch Faces ansagen und Siri auf Web-Recherche schicken kann.Wer auf der Suche nach neuen Apps ist, kann das Angebot in Zukunft direkt auf der Uhr durchstöbern. Apple gibt Empfehlungen, welche Apps für den Nutzer passend sein können. Außerdem lassen sich per Siri Suchanfragen ausgeben – oder per "Scribble" Text eingeben. Anders als bislang sind watchOS-Apps nicht mehr zwingend Bestandteil einer iPhone-App. Zwar ist die Bündelung weiterhin möglich, allerdings öffnet Apple den Markt für reine Uhren-Apps.Zwar gibt es weiterhin keine Drittanbieter-Ziffernblätter, aber immerhin fügt Apple nun zahlreiche weitere Varianten hinzu. Wer sich bislang beklagte, dass es viel zu wenig Auswahl gab und die Anzahl der optisch eindrucksvollen Designs durchaus Verbesserungspotenzial hat, kann sich über Zuwachs freuen.Man musste keine Glaskugel besitzen um vorherzusagen, dass Apple weitere neue Funktionen für den Fitness- und Gesundheitsbereich vorstellt. Das einst als Mode-Accessoire gestartete Produkt hat sich einen sehr guten Ruf als zuverlässiger Begleiter zur Überwachung allerlei Körperfunktionen erarbeitet. Für weibliche Nutzer dient beispielsweise "Cycles" als Menstruationskalender. Um zu erkennen, ob man es bewegungsmäßig zu locker anging oder sich steigerte, bietet Apple die "Activity Trends" an – diese dokumentieren auf Wunsch auch den Jahresvergleich. Außerdem kann die Apple Watch messen, wie laut es in der Umgebung ist. Die App namens "Noise" warnt dann, wenn ein Hörschaden droht.Apple steuert an eigenen Apps die Voice Memos ("Sprachmemos") sowie einen werkseitig installierten Taschenrechner bei. Dieser kann übrigens direkt Trinkgelder einrechnen, wenn es beim Bezahlen schnell gehen soll. Die sogenannten Complications, kleine Funktionserweiterungen auf dem Ziffernblatt, beinhalten nun auch Regenwahrscheinlichkeit, Lautstärke, Audiobooks-Steuerung, Empfangsstärke, Voice Memos sowie Windstärke.