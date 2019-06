macOS 10.15 "Catalina" kommt im Herbst

Die iTunes-Ära endet

Apple hat das vierzehnte "Major Release" seit Veröffentlichung von Mac OS X vor nunmehr 18 Jahren vorgestellt. macOS 10.15 hört auf den Namen Catalina – Namenspatron war diesmal eine Insel vor der Küste Kaliforniens. Die Bezeichnung hatte kaum jemand auf dem Radar, da sie nicht im Reigen der aktuellen Markenanmeldungen auftauchte.Zusammen mit dem iPod war iTunes einst der Inbegriff des Apple-Comebacks nach den verkorksten 90er Jahren. Erstmals war es einfach, schnell und komfortabel möglich, Ordnung in die Musikbibliothek zu bringen, CDs zu brennen und den iPod schnell mit den Lieblingstiteln zu befüllen. Nachdem die einst so schlanke und schnelle Software über mehr als eineinhalb Jahrzehnte zu einem wahren Monstrum anschwoll, ist jetzt das Ende einer Ära gekommen.Wie im Vorfeld schon erwartet setzt Apple nicht mehr auf die eine riesige Medien-Software, sondern stellt spezialisierte Apps vor: Für Filme, Podcasts und Musik. Eigentlich gibt es sogar noch einen vierten iTunes-Nachfolger, denn der lokale iPhone-Sync funktioniert über den Finder, sieht aber fast so aus wie zuvor in iTunes.Wie in der Gerüchteküche bereits zu hören war, führt Apple nun die Möglichkeit ein, das Mac-Display durch ein iPad zu erweitern. Dies funktioniert sowohl kabellos als auch mit direkt angeschlossenem iPad. Außerdem lässt sich der Apple Pencil auf dem iPad nutzen – und das iPad wird dadurch zu einem externen Grafik-Tablet.Für Mac und iOS gibt es die neue "Find meine..."-App, die Ortung von Apple-Geräten und von Freunden vereint. Zuvor waren dies getrennte Apps bzw. Bereiche auf iCloud.com. Apple erwähnte auf der Keynote, dass sich auch Offline-Geräte orten lassen. Eine weitere wichtige Funktion geht mit der neuen App einher, denn der "Activation Lock" kommt auf Macs mit T2-Chip. Ohne Kenntnis des AppleID-Passworts kann der Mac nicht mehr benutzt werden – Diebstahl ist damit zwecklos.In macOS 10.15 wird Gatekeeper alle Apps auf bekannte Sicherheitsprobleme überprüfen. Darüber hinaus müssen alle Apps vor dem Zugriff auf Benutzerdokumente eine Erlaubnis einholen. Über eine Bestätigung mit der Apple Watch können die Benutzer viele Sicherheitsabfragen beantworten, indem sie einfach auf die Seitentaste ihrer Apple Watch tippen. Einschneidendste Neuerung ist allerdings die Tatsache, dass macOS Catalina in einem speziellen schreibgeschützten System-Volume installiert wird, so dass Schadsoftware oder fehlerhafte Apps das Betriebssystem nicht mehr außer Gefecht setzen können.Genauso wie unter iOS erneuerte Apple zudem die Reminders-App, welche nun dank umgestalteter Seitenleisten bessere Organisation bietet. Fotos wurde um neue Darstellungsfunktionen ergänzt, die intelligent die besten Bilder präsentieren sollen. Mail ermöglicht in macOS Catalina das Blockieren von E-Mails bestimmter Absender, das "Stummschalten" besonders aktiver Threads und die Abmeldung von kommerziellen Mailinglisten. Außerdem gibt es Screen Time endlich auch für den Mac, um besseren Überblick zu erhalten, wie viel Zeit man vor dem Computer verbringt.Um aus iPad-Apps schnell und einfach native Mac-App zu erzeugen, dient das ab heute für Entwickler verfügbare "Catalyst"-Framework. Es handelt sich um jene Technologie, die bislang unter der Bezeichnung "Project Marzipan" durch die Mac-Seiten geisterte. Apple ließ einige Entwickler zur Wort kommen, die betonen, wie einfach die Migration der Software verlief. Asphalt 9 von Gameloft wurde beispielsweise innerhalb eines Tages portiert.